Pellegrini nečakane prišiel za Čaputovou s veľkou kyticou: Čo bolo predmetom jeho náhlej návštevy?

Peter Pellegrini prišiel za prezidentkou. (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Šéf Hlasu-SD Peter Pellegrini sa už ako predseda parlamentu počas stredy rozhodol prísť do Prezidentského paláca za hlavou štátu Zuzanou Čaputovou. Viacerí do poslednej chvíle uvažovali, čo bolo iniciačným bodom tejto návštevy, no po niekoľkých minútach sa táto politická formalita vysvetlila. Pellegrini sa pritom čoraz častejšie v kuloároch spomína ako možný kandidát na prezidenta do blížiacich sa volieb.