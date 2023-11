Je to oficiálne potvrdené! Danko povedie SNS do eurovolieb: Chce pre stranu zastúpenie v Bruseli

Andrej Danko (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

BRATISLAVA - Predseda SNS Andrej Danko bude lídrom kandidátnej listiny strany do eurovolieb. Potvrdil to a zdôraznil potrebu strany mať zastúpenie v Bruseli.

"Potrebujeme mať zástupcu SNS v Bruseli. Potiahnem kandidátku aj spolu s tými, ktorí sú v poslaneckom klube. Potom sa rozhodnem, čo so získaným mandátom," povedal predseda strany. Danko označil za svoju povinnosť viesť kandidátku. Poznamenal, že SNS sa už dvakrát do Európskeho parlamentu nedostala a tretíkrát si to dovoliť nemôže.

