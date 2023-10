Slováci, držte si klobúky! V Európe bude vyčíňať mimoriadne silný orkán: Čo prinesie nad naše územie?

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje pred silným vetrom na horách na severnom a strednom Slovensku. Upozorňuje, že vietor tam môže dosiahnuť silu víchrice. Utorkovým silným vetrom to však končiť nebude. Meteorológovia upozorňujú, že silný vietor príde nad územie Slovenska aj koncom pracovného týždňa!

Výstrahy druhého stupňa platili do 10.00 h a výstrahy prvého stupňa platia do 12.00 h. Týkajú sa viacerých okresov Žilinského kraja a okresov Poprad, Brezno a Banská Bystrica. Na horách môže vietor miestami nad pásmom lesa krátkodobo v nárazoch dosahovať rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu. V priemere môže mať rýchlosť do 85 až 105 kilometrov za hodinu, čo je víchrica až mohutná víchrica.

Okrem toho meteorológovia vydali aj výstrahu prvého stupňa pred vetrom pre regióny Kežmarok, Poprad, Liptovský Mikuláš a Tvrdošín. Platí do 12.00 h. SHMÚ upozorňuje, že vietor v týchto lokalitách môže v nárazoch dosahovať rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu, v priemere okolo 45 kilometrov za hodinu.

Nie je ešte všetkému koniec

Podľa odborníkov však silný vietor, na ktorý upozorňujú meteorológovia, nie je jediné nebezpečenstvo tento týždeň. Ba čo viac, očakávať treba doslova bláznivé počasie. Údajne utorkový vietor je len slabý odvar toho, čo sa nás valí v najbližších hodinách. Môže za to orkán Ciaran, ktorý mieri nad Európu a výrazne zasiahne aj Slovensko. Informuje o tom portál imeteo.sk.

Za vznikom orkánu je veľmi teplý Atlantik a abnormálne vysoké denné teploty na toto obdobie. Teplé morské prúdy a studený vzduch spôsobujú vznik tlakových níži. No tie sa vedia rapídne prehĺbiť a tlak vzduchu za 24 hodín vie prepadnúť až o 24 hPA. Tento jav sa nazýva rapídna cyklogenéza a práve to sa udeje v noci zo stredy na štvrtok. Ba čo viac, podľa odhadov dôjde k prepadu tlaku vzduchu až o 30 hPA za 24 hodín. So sebou tak prinesie mimoriadne veterné počasie, pričom najkritickejšia situácia bude v západnej Európe.

"V noci zo stredy na štvrtok udrie orkán najskôr na pobrežie Francúzska a Veľkej Británie. Najsilnejšie nárazy vetra sa očakávajú vo francúzskom Bretónsku, vo Walese, na juhu Anglicka a na severe Francúzska, teda v oblasti Lamanšského prielivu, kde nárazy vetra môžu presahovať rýchlosť 150 km/h, čo môže vyvolať až 10-metrové vlny," upozornil portál. Silný vietor sa však očakáva aj na Slovensku, nad naše územie dorazí vo štvrtok na poludnie. Sprvu ho bude cítiť najmä na horách a na západe Slovenska, následne v piatok už na celom našom území. Na hrebeňoch hôr dosiahne sila vetra až hodnoty orkánu. Avšak, aj v nižších polohách môžu nárazy vetra dosahovať aj rýchlosť 80 kilometrov za hodinu, vylúčené nie sú ani väčšie materiálne škody či polámané vetvy a konáre.