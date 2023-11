Slováci vo veľkom navštevujú cintoríny: Chaos s parkovaním nevyriešila ani polícia! TAKTO to vyzerá v hlavnom meste

(Zdroj: Topky.sk / PH)

BRATISLAVA - Polícia, ktorá usmerňuje dopravu, problém zaparkovať, mnoho ľudí. To je realita posledných dní snáď na každom cintoríne na Slovensku. Tie v hlavnom meste doslova praskajú vo švíkoch a Slováci vo veľkom využívali pekné slnečné počasie, ktoré bolo v pondelok. Na poriadok dohliada polícia, no aká je prax v bratislavskom Krematóriu a Martinskom cintoríne?

Od víkendu Slováci z každého kútu krajiny chodia na cintoríny, aby si pripomenuli svojich zosnulých, zapálili im sviečku či upratali pietne miesto. Parkoviská v posledných dňoch doslova praskajú vo švíkoch, no očakáva sa, že najväčší nápor ešte len príde. Boli sme sa pozrieť, ako to vyzerá v bratislavskom Krematóriu, ale aj na Martinskom cintoríne.

VIDEO Slováci vo veľkom navštevujú cintoríny: Chaos s parkovaním nevyriešila ani polícia!

V okolí cintorínov sú posilnené hliadky ako štátnych, tak aj mestských policajtov, ktorí korigujú dopravu. Po vstupe do areálu Krematória, na parkovisko, usmerňujú parkovanie policajti, ktorí vodičov nasmerujú, v ktorom sektore majú zaparkovať. V pondelok to fungovalo bez akýchkoľvek problémov. Predavači kytíc a vencov sú tento rok presunutí k zastávke či za plot Krematória. Následne pietna spomienka na zosnulých pokračovala bez problémov - vzhľadom na veľkosť areálu sa zdalo, akoby na cintoríne nik nebol, no opak bol pravdou. Po areáli premával aj elektromobil, ktorý zdarma rozvážal imobilných a starých ľudí do potrebného sektoru, aby im uľahčili návštevu pietného miesta. Okrem Krematória tieto elektromobily premávajú aj na cintorínoch Vrakuňa a Slávičie údolie od 9:00 do 15:00.

Horšie to však bolo počas návštevy Martinského cintorína. Problémy začali už od Ateliérov NAD, odkiaľ sa tvorila kolóna. Zaparkovať na parkovisku pri cintoríne bol obrovský problém - na jedno miesto čakali viacerí "záujemcovia", čo spôsobilo, že niekedy vznikli aj napäté situácie. Pred bránami cintorínu boli tradične postavené stánky, v ktorých sa predávali vence a kytice. O tie mali návštevníci cintorínov veľký záujem. Rovnako na plynulosť cestnej premávky, ale aj dodržiavanie zákonov dohliadali policajti.

Pozor na riziko vzniku požiarov

Mestská polícia v Bratislave posilňuje počas dušičkového obdobia kontroly na cintorínoch a v ich okolí. K pietnym miestam odporúča využiť posilnenú mestskú hromadnú dopravu, v prípade cesty autom pripomína zákaz parkovať na chodníkoch. Obyvatelia by nemali zabúdať ani na ochranu osobných vecí, ktoré by nemali nechávať bez dozoru. Hrozbou môže byť aj riziko vzniku požiarov. Mestská polícia bude najčastejšie hliadkovať na Martinskom, Vrakunskom či Ondrejskom cintoríne, cintoríne Slávičie údolie a v oblasti Krematória. Priebežné kontroly však bude vykonávať na všetkých pietnych miestach na území hlavného mesta, a to nielen cez deň, ale aj v noci.

🕯️ Praktické informácie k blížiacemu sa Sviatku všetkých svätých a sviatku Pamiatky zosnulých 💐 Otváracie hodiny... Posted by Bratislava - hlavné mesto SR on Monday, October 30, 2023

Na cintoríny a pietne miesta odporúča verejnosti dopraviť sa MHD, mestský dopravca posilní spoje, premávajúce na cintoríny. Ak sa niekto rozhodne ísť autom, mal by rešpektovať pokyny mestskej i štátnej polície. Vodiči by nemali zabúdať ani na rešpektovanie zákazu parkovania na chodníkoch. Pre tých, ktorí prídu do Bratislavy z iných miest, odporúča využiť záchytné parkoviská pod dohľadom mestského kamerového systému.

Zabúdať netreba ani na to, že hrozbou môže byť aj riziko vzniku požiarov. Mnohé ozdoby, vence, kytice či iné pietne predmety môžu byť vyrobené z vysoko horľavého materiálu, nemali by sa preto umiestňovať do blízkosti horiacich sviečok. Tie, pokiaľ je to možné, treba vkladať do kahancov. Vence či iný ozdobný materiál by mali byť tiež pevne prichytené, aby ich napríklad neodfúklo. Obozretný treba byť aj pri zapaľovaní sviečok.