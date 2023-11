AKTUÁLNE Vodiči, pozor! Tunel Sitina v smere do Petržalky pre kolóny priebežne uzatvárajú

(Zdroj: Topky)

BRATISLAVA - Bratislavský tunel Sitina v smere do Petržalky priebežne uzatvárajú. Dôvodom sú kolóny. Zelená vlna RTVS o tom v piatok ráno informovala na sociálnej sieti.

So zdržaním z dôvodu nehody treba rátať tiež na Bajkalskej ulici za križovatkou s Prievozskou ulicou. Na vjazde do Petržalky smerom z Rusoviec zas blokuje jeden jazdný pruh odstavené auto. "Za ním sa vytvorila asi 15-minútová kolóna," uvádza Zelená vlna. Zdržanie je aj na Vajnorskej ulici, v opravovanom úseku, smerom do centra mesta.