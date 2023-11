Aj dnes ráno si počkáte! V Bratislave a jej okolí sa zdržíte na viacerých úsekoch

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

#NEHODA V Bratislave na nábreží smerom z Karlovej Vsi, rátajte so zdržaním. — Zelená vlna RTVS (@zelenavlna) November 9, 2023

Asi 15 minút si vodiči počkajú na diaľnici D1 pred Prístavným mestom smerom zo Senca. Kolóna sa tvorí aj na vjazde do Bratislavy po diaľnici D2 zo Stupavy. "Stratíte desať minút a rovnako stratíte na starej ceste," priblížila Zelená vlna RTVS. Upozornila, že v Tuneli Sitina znížili rýchlosť na 40 kilometrov za hodinu.

archívne video

Slovenskí záchranári uviazli v kolóne. Nemohli zapnúť majáky ani sirénu

V hlavnom meste sa vodiči zdržia asi 15 minút na Moste SNP smerom do centra. Stella centrum informuje aj o kolóne na Račianskej smerom do centra, kde si vodiči počkajú do desiatich minút. Asi desať minút stratia vodiči aj na Pražskej v smere do centra, kde v pravom pruhu pracujú cestári.

