Vodiči, spozornite! Pre opravu vozovky bude na R1 pri Hronskom Beňadiku čiastočná uzávera

(Zdroj: Getty Images)

HRONSKÝ BEŇADIK - Od pondelka (30. 10.) od 7.00 h bude čiastočne uzavretá diaľnica R1 pri križovatke Hronský Beňadik v ľavom jazdnom páse v km 87,567 - 87,867 v pomalom jazdnom pruhu v smere z Banskej Bystrice do Bratislavy. Dôvodom je podľa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) oprava vozovky.

archívne video

Vodiči môžu v súvislosti s uzavretím cesty I/9 využiť viaceré obchádzky (Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa)

Ako ďalej spoločnosť informuje, doprava bude vedená vo voľnom, rýchlom jazdnom pruhu. Obmedzenie potrvá do utorka (31. 10.) do 18.00 h. NDS v tejto súvislosti apeluje na motoristov, aby dodržiavali obmedzenia súvisiace s opravnými prácami, a to najmä rešpektovanie rýchlostných limitov. Pripomína, že najčastejším dôvodom nehôd, často aj smrteľných je práve nepozornosť alebo nerešpektovanie predpísanej zníženej rýchlosti.