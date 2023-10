Komplikovaná situácia na hraniciach: Ľudia sa pýtajú, ako sa dostanú do práce! TAKTO to vyzerá v pohraničí

Poľsko zaviedlo dočasné kontroly na hranici so Slovenskom (Zdroj: TASR/Adriána Hudecová)

BRATISLAVA – Poľsko, Česko aj Rakúsko zaviedli od polnoci náhodné dočasné kontroly na hraniciach so Slovenskom. Opatrenie má trvať desať dní, môže sa však predĺžiť. Dôvodom je boj proti nelegálnej migrácii, no tí, čo na celú vec najviac doplácajú sú obyčajní ľudia žijúci v pohraničí, pre ktorých sa cesta do práce či za blízkymi stala zrazu nočnou morou.

Na ceste do Rakúska, Česka aj Poľska treba pre kontroly na hraniciach so Slovenskom počítať s možným zdržaním. Slováci sa musia pripraviť aj na kontroly dokladov. "Je potrebné počítať aj s dopredu neavizovanými dopravnými obmedzeniami," priblížil rezort vnútra. Ľuďom radí vytvoriť si pred cestou dostatočnú časovú rezervu. Časová strata, zdržania či možné kolóny však nie sú tým jediným, čo ľudí trápi.

Polícia nie len že zaviedli kontroly, s ktorými treba počítať, ale hranice možno prekračovať len na určených miestach a s dokladmi - občianskym preukazom alebo pasom. Ide o osem cestných hraničných priechodov: Radoszyce – Palota, Barwinek - Vyšný Komárnik, Muszynka – Kurov, Piwniczna-Zdrój - Mníšek nad Popradom, Jurgów – Podspády, Chyžné – Trstená, Korbielów - Oravská Polhora, Zwardoň – Skalité a tiež troch železničných priechodoch (Lupków - Palota/Medzilaborce, Muszyna – Plaveč, Zwardoń – Skalité. Ďalších 11 hraničných priechodov je podľa slovenského rezortu diplomacie určených len pre peších a prechádzať nimi môžu výlučne občania EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru, ich manželskí partneri a deti. Ide o priechody: Oženna - Nižná Polianka, Konieczna – Becherov, Leluchów – Čirč, Niedzica - Lysá nad Dunajcom, Łysa Polana - Tatranská Javorina, Chochołów - Suchá Hora, Winiarczykówka – Bobrov, Ujsoły – Novoť, Bór - Oščadnica/Vreščovka, Zwardoń – Mýto a Jaworzynka - Čierne-Skalité.

Prekračovanie hranice na tzv. turistických priechodoch, napríklad horských v Tatrách, nebude povolené a bude sa považovať za nelegálne prekročenie hranice.

Obyvatelia z pohraničia sú v ťažkej situácii

Obyvatelia pohraničia zostali týmto krokom nemilo prekvapeni. "Niektoré hraničné priechody na poľsko-slovenskom pohraničí sú z poľskej strany úplne uzavreté... Ako majú ľudia ísť do práce, opatrovať svojich blízkych, či riešiť iné dôležité záležitosti na druhej strane hranice?," pýta sa žena žijúca práve na hraniciach Slovenska a Poľska.

⚠️ UPOZORŇUJEME, že hraničný priechod Lysá nad Dunajcom je z Poľskej republiky momentálne uzavretý. 📌 Bližšie informácie zatiaľ nemáme. Posted by Mesto Spišská Stará Ves on Tuesday, October 3, 2023

Jeden z hraničných priechodov do Poľska uzavreli v noci na stredu taktiež aj Tatranskej Javorine. Cez Lysú Poľanu sa autá nedostanú, hranicu medzi Podspádami a Jurgowom kontrolujú poľskí vojaci. Starosta Miroslav Michaľák potvrdil, že väčšie problémy zatiaľ nezaznamenali, ľudia sú však z tejto situácie prekvapení. "Vedeli sme, že sa asi chystajú kontroly, ale nič sa nehovorilo o tom, že sa hranica zatvorí, neboli sme o ničom informovaní. Pre nás je to strategická hranica, 90 percent nákupov riešime v Poľsku, keďže najbližšie väčšie mesto je od nás 25 kilometrov. Stretol som sa aj s takými informáciami, že zavreté sú aj Podspády, čo nie je pravda, takže ľudia majú obavy," zhodnotil Michaľák.

Priechod cez Lysú Poľanu vyhľadávajú podľa neho najmä poľskí turisti, smerujúci do Tatier a na Morské oko. Cez hraničný priechod Podspády chodia skôr ľudia, smerujúci na poľské trhy do Nového Targu. Celú situáciu vníma starosta ako politickú záležitosť, keďže na Slovensku je po voľbách a v Poľsku budú parlamentné voľby na budúci týždeň. S migrantmi podľa neho v regióne problém nemajú, hoci aj tu zhruba pred troma týždňami zaznamenali skupinku utečencov zo Sýrie. "Zdržiavali sa chvíľu v dedine, zrejme čakali na nejakého prevádzača. Smerovali z Maďarska cez Slovensko do Poľska a ďalej do Nemecka. Policajti ich však nemohli zadržať, len ich monitorovali a asi po dvoch hodinách z obce odišli. Ide skôr o ojedinelý prípad," dodal Michaľák.

Nepríjemne zaskočení zatvorením hraníc sú aj na Orave. Dopravná uzávera sa na Orave týka cestných priechodov Ujsoły - Novoť, Winiarczykówka - Bobrov a Chochołów - Suchá Hora. Hranice možno prekročiť na priechodoch Chyžné - Trstená a Korbielów - Oravská Polhora. Situáciu na hranici s poľským Ujsoły bol skontrolovať starosta Novote Dušan Jendrašík. "Ráno som sa dozvedel, že máme barikádu na priechode, bol som sa tam osobne pozrieť a môžem to potvrdiť. Príslušníci poľskej armády a polície mi vysvetlili, že na minimálne desať dní je priechod uzatvorený pre akúkoľvek dopravu. Ak som to správne pochopil, je tam možnosť prejsť pre peších, za určitých podmienok," uviedol.

Starosta Novote dodal, že ho to prekvapilo. "Vedeli sme, že budú nejaké priebežné kontroly vozidiel, ale nie, že nám to idú uzavrieť úplne," povedal Jendrašík. Podľa jeho slov uzávera podstatne skomplikuje dopravu. Upozornil, že v Novoti v stredu zachytili dodávku s migrantmi. "V obci mi vystúpilo 22 cudzincov z tretích krajín, s ktorými štát nevie nič robiť. Polícia mi povedala, že nemajú právo na to, aby ich niekde umiestnili, lebo majú doklad o tom, že tu môžu byť 30 dní," poznamenal.

Kontroly sme zaviedli aj my

Kontroly sa dočasne obnovia aj na a vnútornej hranici Slovenska s Maďarskom. Dnes o tom rozhodla naša vláda. Platiť budú od štvrtka (5. 10.) do 14. októbra. V stredu o tom rozhodla vláda SR. "Kontroly sa budú vykonávať po celej dĺžke vnútornej hranice Slovenskej republiky s Maďarskom flexibilným spôsobom primerane aktuálnej hrozbe a v závislosti od vývoja bezpečnostnej situácie," uviedlo ministerstvo vnútra.

Obnova kontroly na hranici s Maďarskom podľa vlády predstavuje jedno z kľúčových opatrení. Navrhnuté opatrenie má napomôcť zníženiu počtu nelegálnych migrantov, ktorí cez Slovensko iba tranzitujú do iných štátov Európskej únie. "Pretože ide prevažne o cudzincov, ktorých návrat do domovskej krajiny nie je možný z dôvodu prekážky administratívneho vyhostenia a nie je účelné ich ani zaistiť, zotrvávajú určitý čas na našom území," poukázal rezort. Dodal, že Slovensko vnímajú ako bezpečnú krajinu, z ktorej im nehrozí vytlačenie mimo schengenského priestoru.

V tomto roku dominuje nelegálnej migrácii v Slovenskej republike tzv. sekundárna tranzitná migrácia zo západobalkánskej trasy. Vláda eviduje jej nárast od druhej polovice augusta minulého roka. Od začiatku roka 2023 do 1. októbra eviduje Slovensko 39.688 nelegálnych migrantov. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka ide o jedenásťnásobný nárast. "Napríklad len za mesiac september 2023 evidujeme viac nelegálnych migrantov ako za celý minulý rok," skonštatovali v materiáli.