Matovič vidí celú situáciu inak: Založenie Hlasu bol podvod na voličoch! Smer potreboval viac hlasov

Igor Matovič (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Založenie Hlasu-SD bol podvod na voličoch s cieľom dosiahnuť so Smerom-SD viac hlasov. Predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini sa pridal k jedinému človeku, ktorý ho môže zachrániť pred "kriminálom". Vyhlásil to líder hnutia OĽANO a priatelia Igor Matovič v reakcii na rozhodnutie Hlasu-SD rokovať o novej vláde už len so Smerom-SD a SNS.