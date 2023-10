Prezidentka naťahuje vymenovanie vlády, tvrdí líder Smeru Robert Fico: Pomáha TÝMTO ľuďom, je presvedčený

Róbert Fico (Zdroj: Topky/Maarty, Ramon Leško)

Pýta sa, čo má prezidentke priniesť. "Ak nemá byť niekto z kandidátov členom vlády, tak nemohol byť ani zvolený sa poslanca Národnej rady SR. Veď poslanec parlamentu je vyššie, ako je člen vlády. Tak, ak je dobrý na poslanca, musí byť dobrý aj za člena vlády," poznamenal líder Smeru-SD.

VIDEO Podľa strany SMER-SD Čurillovci z NAKA likvidujú dôkazy

Podľa strany SMER-SD Čurillovci z NAKA likvidujú dôkazy (Zdroj: Topky/Maarty)

Budúca koalícia je podľa Fica aktuálne v štádiu pripomienkovania koaličnej zmluvy. "Neobmedzuje nás nijakými údajmi, pre ktoré by sme to nemohli podpísať. Predpokladám, že sa dohodneme s koaličnými partnermi na spoločnom postupe v najbližších hodinách a dňoch," priblížil Fico. Doplnil, že po podpise koaličnej zmluvy pôjde za prezidentkou aj s menami ministrov. Zopakoval, že nie všetko, čo sa zverejnilo v médiách, sedí. Má záujem postaviť vládu čo najskôr.

(Zdroj: Topky/Maarty)

Fico zároveň na tlačovej konferencii poukazoval na čurillovcov, ktorí sa podľa neho snažia zlikvidovať dôkazy. Hlava štátu ich spolu s premiérom Ľudovítom Ódorom chránia, tvrdí Fico. V tejto súvislosti poukázal na list a pustil nahrávky, ktoré majú dokazovať praktiky na Úrade inšpekčnej služby.

Predseda Smeru-SD tvrdí, že niektorí novinári sú zaťahovaní do spolupráce s čurillovcami. "Vedenie NAKA tri a pol roka obchodovalo informácie zo spisov s vybranými novinármi," povedal poslanec Robert Kaliňák (Smer-SD). Označil to za korupciu, ktorá je vo veľkom rozsahu, je niekoľkonásobná a robená organizovaným spôsobom. "Došlo k prepojeniu policajnej mafie s mediálnou obcou," skonštatoval Kaliňák. Poslanec Tibor Gašpar (Smer-SD) si myslí, že by do toho mala vstúpiť prokuratúra a mala by dať podnet na prešetrenie týchto únikov.Fico reagoval aj na rozsudok v kauze daňového podvodu bývalého prezidenta Andreja Kisku. Považuje to za "strašnú hanbu". Kaliňák skritizoval mimoriadne zníženie Kiskovho trestu o 2,5 násobok.