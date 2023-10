V Tatrách prvýkrát nasnežilo: Október priniesol prvé nečakané ochladenie, takto to tam vyzeralo!

Snehový poprašok zavítal aj do Popradu (Zdroj: Topky/Tip čitateľa)

Počasie je aktuálne na našom území pod vplyvom tlakovej výše, ktorej stred sa presúva zo Slovenska a postupuje ďalej cez Ukrajinu a Rumunsko. Tlaková výš priniesla so sebou výraznú zmenu počasia, ktorá začala víkendom a dnešný deň vrcholí.

Najvýdatnejšie zrážky zaznamenalo stredné a východné Slovensko, na severe Slovenska sa objavil prvý snehový poprašok. Zdá sa teda, že do Tatier zavítala zima. Podľa predpovedí od meteorológov by celkovo mohlo spadnúť až 12 mm zrážok a prvých 5 mm snehových.

Sneh zaznamenali na Lomnickom štíte, ale aj v Nízkych Tatrách. Na Chopku klesla teplota až na -5 stupňov Celzia. Snehový poprašok však zaznamenali aj v Liptovskom Mikuláši a v Poprade. Štós, Čertovicu, Donovaly a aj iné vyššie položené cesty dnes taktiež pokryla prvá vrstva snehu. Dokazujú to aj príspevky na sociálnych sieťach. Počas týždňa nás ale čaká ďalšia zmena a do našej oblasti začne opäť prúdiť teplý vzduch. Podľa predpovedí od meteorológov sa mimoriadne nezvyčajné počasie na toto ročné obdobie ešte vráti a najteplejšie by malo byť vo štvrtok, na niektorých miestach dokonca až 25 stupňov Celzia.