Čo sa dialo 26 hodín, počas ktorých bola študentka Soňa nezvestná? Vyšetrovateľ opísal DETAILY prípadu

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Slovenskom otriasol prípad nezvestnej študentky Sone, ktorá zmizla po ceste z autobusu domov. Dnes je už známe, že ju uniesol zdravotník, ktorý je aktuálne vo väzbe. Sudca sa totiž obával, že by v trestnej činnosti mohol pokračovať.

Zdravotníka, ktorý je obvinený zo znásilnenie študentky Sone, je poslal sudca do väzby. Urobil tak aj z obavy, že by mohol v trestnej činnosti pokračovať. Soňu totiž omámil liekmi, uniesol do bytu v Pezinku a znásilnil. Zdá sa, že jeho skutok bol plánovaný a pripravoval sa naň. V anonymizovanom uznesení, ktoré zverejnil portál tvnoviny.sk, vyšetrovateľ opísal, aké dôkazy zaistili a čo sa mohlo diať počas 26. hodín, kedy bola študentka nezvestná.

Zdravotník na Soňu čakal okolo tretej v noci pri vchode domu, v ktorom bývala. Do nohy jej štyrikrát pichol neznámu látku, ktorá obsahovala benzodiazepín a spôsobil jej bezvedomie. Potom ju, podľa vyšetrovateľa, na rukách odniesol do svojho auta a išiel s ňou pravdepodobne do bytu v Pezinku, kde ju držal 25 hodín. Aj počas toho jej pichal omamujúce látky.

Krajský súd v Bratislave poslal do väzby obvineného záchranára (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Spôsobil jej aj rôzne odreniny a povrchové zranenia, ako aj reznú ranu na pravom boku. Polícia zaistila aj dôkazy, jedným z nich sú aj biologické stopy na kľučke na sťahovanie okien na zadných dverách jeho auta. Tie sa zhodovali s DNA Sone. U zdravotníka našli aj injekčné striekačky s ampulkami, dokonca aj ketamín. Lieky mu našli aj v aute. Vyšetrovateľ a prokurátor pre neho žiadali väzbu, čomu sudca vyhovel. Urobil tak aj preto, lebo skutok si vopred naplánoval a pripravil. Zaobstaral si prostriedky a vybral aj miesto, kde svoju obeť držal. Podľa súdu je muž nebezpečný a hrozí, že by si plánoval aj ďalšie útoky.