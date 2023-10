Záhadná smrť v Prievidzi: Žena našla v byte svojho mŕtveho brata aj psa! Tragédiu vyšetruje polícia

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky)

Tragédia sa stala na jednom z prievidzkých sídlisk. Príbuzní sa nevedeli dovolať mužovi a tak ho išli skontrolovať. V byte ho však našla mŕtveho aj s jeho psom mužova sestra. Informáciu priniesol portál tvnoviny.sk.

Tragédia sa stala na piatom poschodí a v tom čase sa na mieste činu nachádzal aj ženin 32-ročný syn. Policajti ho okamžite zadržali, no jeho rodičia nechcú veriť tomu, že by ublížil svojmu strýkovi. Do hlavy im nejde ani to, prečo by usmrtil aj jeho psa. Policajti sa aktuálne nachádzajú v byte a zaisťujú stopy.

Trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti informovala, že políciu privolali na Ulicu J. Murgaša v Prievidzi v stredu v nočných hodinách. "Hádka dvoch mužov vyústila do fyzického útoku a skončila sa bodnutím 60-ročného muža nožom do hrudníka. Ten spôsobeným zraneniam podľahol," uviedli policajti. Na mieste polícia podľa nich vykonala prvotné neodkladné a neopakovateľné procesné úkony a zadržala podozrivého z tohto skutku. "S podozrivou osobou momentálne prebiehajú úkony smerujúce k objasneniu tohto skutku," dodali policajti s tým, že bližšie informácie k tomuto prípadu poskytnú, až keď im to procesná situácia dovolí.

Správu budeme aktualizovať.