Auto narazilo do prívesného vozíka so svetelnou signalizáciou: Ostalo prevrátené na streche

Muž narazil do prívesného vozíka so svetelnou signalizáciou (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj)

ŽIAR NAD HRONOM - Diaľničná polícia v Žiari nad Hronom objasňuje dopravnú nehodu, ku ktorej došlo v nedeľu (1. 10.) predpoludním na rýchlostnej ceste R1. Pri udalosti narazil starší vodič do prívesného vozíka so svetelnou signalizáciou, jeho auto po náraze skončilo prevrátené na streche. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.

K dopravnej nehode došlo na R1 v smere zo Zvolena na Žarnovicu. Šesťdesiatpäťročný vodič osobného auta značky Ford sa podľa polície dostatočne nevenoval vedeniu vozidla a narazil do prívesného vozíka so svetelným signalizačným zariadením, ktorý dával znamenie o prejdení do ľavého jazdného pruhu.

"Následne narazil do zadnej časti vozidla, za ktorým bol vozík so signalizačným zariadením ťahaný, ktorému odtrhlo zadnú nápravu a prednou časťou narazilo do zvodidiel. Vozidlo Ford po náraze prehodilo na strechu," priblížila polícia. Pri nehode sa ľahko zranili obaja vodiči, celková škoda bola vyčíslená približne na 57-tisíc eur.



