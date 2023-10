Tragédia pri Senici stála životy dvoch mužov (†52, †19): Obeťou je aj letecký nadšenec Pavol, dojemné odkazy od priateľov

(Zdroj: Facebook/ P.M., HaZZ)

archívne video

Pri Trenčíne havarovalo malé motorové lietadlo, štyria ľudia zahynuli (Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa)

Polícia prezradila, že podľa svedkov udalosti malo jednomotorové lietadlo OM-MIR, typ WT9 Dynamic, preletieť ponad obývané domy a vzápätí sa z nezistených príčin zrútiť v tesnej blízkosti oplotenia jedného z domov. Na palube boli v čase nešťastia dvaja ľudia, 52-ročný muž a 19-ročný mladík. Obaja nešťastný pád neprežili.

„Leteckú nehodu, ktorá sa stala včera v meste Senica, časť Čáčov pri mlyne, si na mieste udalosti prevzal senický vyšetrovateľ,“ informovala polícia. Ten už začal vo veci trestné stíhanie pre prečin všeobecného ohrozenia. „Obhliadka miesta činu pokračuje z technických dôvodov aj dnes, od skorého rána. Na mieste udalosti sú okrem policajných vyšetrovateľov aj vyšetrovatelia Leteckého úradu Ministerstva dopravy SR,“ dodala polícia.

Portál tvnoviny.sk ešte včera informoval, že stroj patril firme herca a moderátora Daniela Dangla.

(Zdroj: Hasičský a záchranný zbor)

Dojemné odkazy pre Pavla

Jednou z obetí je aj 19-ročný nadšenec letectva Pavol. Na sociálnej sieti má plno fotiek, ktoré súvisia s lietaním a lietadlami. Práve tam mu už pribúdajú odkazy od jeho priateľov, ktorými tragická udalosť otriasla. „Pali, nechce sa mi tomu veriť a stále dúfam, že to nie je pravda, ale budem sa musieť nie len ja, ale všetci, zmieriť s tým, že si nás opustil pri tom, čo si najviac miloval... ambiciózny a cieľavedomý si bol veľmi a dokazoval si nám to stále... bola to tvoja náplň do života, tvoja vášeň a každého si rád privítal s úsmevom na letisku, za čo ti ďakujem. Pretože vďaka tebe som si aj ja mohla splniť sny. Videla som svet z oblakov s tebou a bolo to krásne, teraz dúfam, že ten svet uvidíš ešte krajší,“ znie jeden z nich.

(Zdroj: Facebook/ P.M.)

Nie je ani zďaleka jediný. „Paľko, bratu náš…Ty si bol ten jeden z mojich najlepších kamarátov a môj najobľúbenejší Záhorák, akého som kedy ja v živote poznal. Miloval si Senického Turbáka, o ktorého si sa viac než z láskou staral, vždy si sa motal okolo neho a každú jednu časť toho Turboleta si obdivoval. Vďaka tebe viem o mnoho viac o L-410 Turboletoch, zobral si ma k ním nakuknúť viackrát a taktiež ho obdivovať, či už z pohľadu pilota, mechanika alebo obsluháka. Proste Senický Turbák, tvoja srdcovka. An-2 Andula taktiež, z nej si ani oči nepustil. Potom ten WT-9 Dynamic… Tvoj najobľúbenejší Dynamic zo všetkých Dynamicov, červenej farby a lietal ako drak. No už ani ten nebude lietať…“ odkázal mu prostredníctvom sociálnej sieti jeho kamarát.

(Zdroj: Facebook/ P.M.)

„Sen si si splnil, prešiel si z Delfína, Mi-2, Albatrosa na škole do Senického aeroklubu na Zlíny, Sharky, Turbolety, Anduly… všetko nádherný začiatok do života pred vstupom do kariéry riadneho leteckého mechanika. Po škole do Ryanairu si vstúpil na Boeingy, robil si na nich všeličo možné. Potom, keď si si našiel čas mimo Boeingov, si opäť išiel naspäť do aeroklubu a tam ti nádherný začiatok života, ktorý ti závidím, nuž smutne skončil…,“ pokračoval.

„Smutná realita, nerád sa s tebou chcem lúčiť, kamarát môj. Budeš nám všetkým chýbať Paľko. Budeš nám aj viac než chýbať. Na teba nikdy nezabudneme. Škoda, že ti to všetko priamo do očí nemôžem povedať, ale ďakujem ti za všetko… Modré nebo, bratu Záhoráku…,“ dodal.