Prezident Pavel komentuje výsledky volieb: Je v záujme Česka, aby sa nadštandardné vzťahy so Slovenskom zachovali

Petr Pavel (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

PRAHA - Je v záujme ČR, aby sa cesty Slovenska a Česka nerozchádzali a aby sa zachovali nadštandardné vzťahy. Uviedol to v nedeľu český prezident Petr Pavel v reakcii na výsledky parlamentných volieb na Slovensku. Jeho vyjadrenie spravodajkyni TASR poskytol komunikačný tím Pražského hradu.

"Slovenské voľby som samozrejme so záujmom sledoval. Uskutočnili sa demokraticky, s rekordnou účasťou a vôľu občanov je treba rešpektovať," zdôraznil český prezident. Dodal, že až povolebné rokovania ukážu, akú vládu bude Slovensko mať a akou cestou sa rozhodne ísť. "Je v našom záujme, aby sa naše cesty nerozchádzali a aby dlhodobo nadštandardné vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi zostali zachované," komentoval výsledok slovenských volieb Pavel.

Víťazom sobotňajších predčasných parlamentných volieb na Slovensku sa stal Smer-SD so ziskom 22,94 percenta hlasov. Nasleduje Progresívne Slovensko so 17,96 percentami a Hlas-SD, ktorý získal 14,7 percenta. Do parlamentu sa dostali aj koalícia OĽANO a priatelia, Kresťanská únia a Za ľudí a tiež KDH, SaS a SNS. Volebná účasť dosiahla 68,51 percenta.