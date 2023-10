Sulík sa nadránom opustil: Nadával na exit polly aj Demokratov, Matoviča nazval pakom

(Zdroj: Topky/Maarty)

„Zažili sme už aj veselšie chvíle tu v liberálnom dome,“ začal hneď zhurta Richard Sulík. Myslí si, že po tom všetkom, čo sa za posledné mesiace udialo, im ich voliči dali šancu a zároveň zdvihli varovný prst, aby to robili poriadne. Okolo tretej hodiny ráno však stále veril, že budú mať okolo šesť percent hlasov. „Moja nádej je, že vypadne Republika z parlamentu, to by im prospelo. Nech sa skľudnia, môžu tam chodiť hulákať niekde, ale nech nehulákajú v parlamente," vyhlásil.

To však nebol ani zďaleka koniec. Kopol si totiž aj do SNS. "A ešte aj ten výkvet slovenskej politiky Andrej Danko by mohol tiež vypadnúť," odkázal. Kriticky sa postavil aj voči exit pollom, ktoré označil za „kompletne zbytočnú vec“ a „hausnumerá, ktoré nedávajú vlastne nič.“

Prezradil tiež, že si písal s Michalom Šimečkom a obaja očakávali lepší výsledok. „Ak tie čísla budú tak, ako sú teraz, tak sa presne ukázalo, že Demokrati opojení svojím egoizmom, ktorí nastúpili do volebného boja s tým, že idú zabrániť tomu, aby prepadol čo i len jeden demokratický hlas, tak presne toto spravili. Možno, že im to bude v ďalších voľbách ponaučením,“ odkázal im.

Na záver prišla reč aj na Igora Matoviča a na to, ako veľmi SASKE poškodil. „To neviem posúdiť. Prestal som si ho všímať. Je to človek, ktorý nepatrí do politiky, robil extrémne intenzívnu kampaň, v podstatne hnusnú, aby sa tam kopal s bývalým ministrom vnútra v aute a aby bývalý premiér chodil a hulákal s nejakým tereňákom po uliciach, to je taká strašná hanba. A ešte väčšia hanba je, že na toto namotá neviem koľko percent ľudí. Potom sa nečudujme, že to tu je taká džamahírija, ako je, keď taký pako, ako Matovič, tu dokáže zmotať deväť percent ľudí. Ja tomu fakt nerozumiem,“ povedal s tým, že potom sa nemáme čudovať, že smerujeme na chvost Európy. Matovič sa podľa neho zmohol iba na rozdávanie peňazí.