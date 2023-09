Volebnú centrálu SNS okupujú novinári: Danka s prehľadom suplovala exministerka Matečná!

Na centrále SNS to žije novinárskou obcou. (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Prichádza hodina H. Mnoho strán očakáva, či sa opäť ocitne v parlamente, no sú aj také, ktoré dúfajú vo svoj veľký návrat. Medzi takú patrí aj Slovenská národná strana (SNS), ktorú do volieb vedie Andrej Danko. Na jeho centrále to už voľbami vo veľkom žije, avšak sa zdá, že predsedu musela zaskočiť jeho verná exministerka.