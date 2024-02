KDH aj PS kritizujú menovanie Matečnej za tretiu štátnu tajomníčku envirorezortu

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Menovanie Gabriely Matečnej za tretiu štátnu tajomníčku ministerstva životného prostredia pôsobí ako ďalšia politická trafika. Uviedlo to opozičné KDH. Jej nominácia s históriou protiprírodných postojov vzbudzuje podľa opozičnej poslankyne Tamary Stohlovej (PS) obavy, že záujmy životného prostredia pôjdu na ministerstve ešte viac do úzadia.

Vyjadrenie Tomáša Tarabu ku Gabriele Matečnej: Je to politická nominácia, tvrdí (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Ide podľa poslanca KDH Mariána Čaučíka o návrat do časov, keď na vysoké pozície v štáte bola najlepšou kvalifikáciou stranícka príslušnosť. "Vymenovať Gabrielu Matečnú za štátnu tajomníčku je zlý signál, ktorý vysiela vláda SR. Pôsobenie Matečnej na poste ministerky pôdohospodárstva sprevádzali viaceré škandály, ako napríklad kauza Dobytkár alebo problémy s vyplácaním peňazí z Pôdohospodárskej platobnej agentúry," povedal Čaučík. Doplnil, že je to v priamom rozpore so sľubmi vlády o profesionálnom riadení krajiny, neprispieva to tiež k budovaniu dôvery verejnosti.

Tomáš Taraba (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) týmto podľa Stohlovej dokonáva premenu rezortu na všetko iné, len nie na ministerstvo životného prostredia. "Na rezorte už dvaja štátni tajomníci pôsobia. Jeden z nich Štefan Kuffa má podľa organizačnej štruktúry ministerstva na starosti jedinú vec - Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva. Na ministerstve ho tak zjavne zaparkovali po nezhodách na rezorte kultúry," poukázala Stohlová. Poslankyňa tiež pripomenula, že za úradovania Matečnej na ministerstve pôdohospodárstva sa odohrala kauza Dobytkár a je prepojená s obžalovaným oligarchom Martinom Kvietikom. Vláda vymenovala Matečnú za tretiu štátnu tajomníčku ministerstva životného prostredia v utorok. Nominovala ju tam SNS.