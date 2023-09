Šéf PS Michal Šimečka volil v Bratislave: S úsmevom a v dobrej nálade s partnerkou aj dcérkou

Predseda Progresívneho Slovenska prišiel voliť s rodinou (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Slovensko dnes rozhoduje o svojej budúcnosti a smerovaní. Volebné miestnosti sa zatvárajú o 22. hodine. Voliť už prišli aj mnohí šéfovia strán. Medzi nimi aj Michal Šimečka, predseda Progresívneho Slovenska. Voliť prišiel s partnerkou a dcérkou do volebnej miestnosti na ZŠ Kulíškova 8 v Bratislave.

Michal Šimečka vo vyjadrení čakajúcim novinárom vyzval ľudí, aby išli voliť. Dodal, že je to to najdôležitejšie. Tipovaniu výsledkov jeho hnutia sa vyhol, ale skonštatoval, že podľa posledných prieskumov to bude tesné, preto rozhodne každý hlas. Dodal, že dúfa vo vyššiu volebnú účasť ako pri minulom hlasovaní v roku 2020, keď k urnám prišlo 65,8 percenta voličov, čo bolo najviac od roku 2002.

Šimečka sa vyjadril aj k predvolebnej kampani: "Tá kampaň bola ostrá, miestami až špinavá. Bolo tam plno dezinformácií, hoaxov a útokov," povedal novinárom Šimečka. Ten sa k volebnej urne v základnej škole v Kulíškovej ulici vybral spolu s patnerkou a dcérkou.

Michal Šimečka už odvolil: Hovorí, že demokracia nie je samozrejmosť, ale výsada (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)