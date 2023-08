V Bratislave to posledné dni žije: Nočná policajná naháňačka v Ružinove aj záhadný zvuk ako z hororu v Dúbravke!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Celé sa to začalo pred pár dňami. Vtedy prvýkrát Dúbravčanov zobudil nadránom zvláštny zvuk. Ako mnohí uviedli, zvuk ich vystrašil, nakoľko znel ako z hororového filmu. V skupinách na sociálnej sieti určených pre obyvateľov Dúbravky sa vec začala riešiť. Ďalšiu noc sa situácia opakovala. Zvuky sú dva - prvý zvuk pripomína zavíjanie, druhý je klasický zvuk petardy, pričom zvuky sa striedajú, no častejšie je už počuť práve prvý zvuk. Podľa diskutujúcich je za zvláštnym zvukom svetlica, ktorú v noci púšťa neznáma osoba brázdiaca ulice Dúbravky na elektrickej kolobežke.

Do tváre osoby vraj nie je vidieť, na hlave má kapucňu. Celá situácia spustila búrlivú diskusiu na sociálnej sieti. “Nepočuli ste dnes nad ránom tesne pred 5.00 v okolí Cabanovej, Tranovského, Homolovej zvláštny hlasný zvuk? Zobudilo nás to celú rodinu a bolo to naozaj veľmi hlasné, ešte som nič podobné v živote nepočul,” napísal jeden z obyvateľov. “Zdravím vás Dúbravčania. Kto z vás počul dnes nad ránom veľký hluk v okolí ulíc Saratovská a Nejedlého?” pýta sa ďalší. Reakcie na seba nenechali dlho čakať.

“Cca 5:06 niekto vypustil svetlicu, a potom cca 5:16 sa sídliskom ozvali dva príšerné revy, doslova ako z hororu,” napísal Dúbravčan Slávo. “O piatej ráno chodil na kolobežke zase ten magor a púšťal svetlice alebo neviem čo to bolo, ale presne tento zvuk piskľavý. Okolo Ožvoldíkovej a potom sa to ozývalo aj ďalej,” dodala Zuzana. “Toto sa už nedá vydržať, aj dnes ráno som ho videla na kolobežke. Na hlave ma kapucňu a chodí po celej Dúbravke, nechápem prečo to polícia nerieši. Skoro nám to do izby buchlo,” hnevá sa Ondrej. Podľa svedkov má mať situáciu na svedomí istý pán z panelákov na Fedákovej ulici. Údajne má zásoby vojenskej pyrotechniky a svetlíc, ktoré pravidelne vyhadzuje pod okná okolitých domov a ulíc.

Podľa slov diskutujúcich boli voči jeho osobe podané aj trestné oznámenie, ani to však v celej veci nepomohlo. Vraj už za ním išla aj policajná hliadka, avšak, neotvoril im. Jeden z obyvateľov mestskej časti aj priblížil opis osoby - v sobotu bol o 5:30 ráno videný na ulici Karola Adlera, kde zapálil svetlicu priamo na chodníku pod okna, no po tom, ako ho jeden z obyvateľov paneláku okríkol, tak ušiel. Následne sa mal vrátiť a šuchotať v kríkoch. “Chodí na Bolt kolobežke, má tmavosivú mikinu, kapucňu na hlave a krátke čierne nohavice,” napísal anonym, pričom priložil aj fotografiu.

Výzva verejnosti od mestských policajtov

Vo veci sme oslovili štátnu aj mestskú políciu s otázkami, či o vyčíňaní neznámej osoby vedia a či prípad riešia. Mestská polícia priznala, že v poslednom období eviduje niekoľko oznamov z mestskej časti o odpaľovaní pyrotechniky na viacerých miestach v Dúbravke. Podľa slov hovorkyne mestskej polície Barbory Krajčovičovej ide pravdepodobne o zábavnú pyrotechniku. "Každý prijatý oznam je hliadkou mestskej polície okamžite preverený. Doposiaľ sa však podozrivá osoba ani v jednej z nahlásených lokalít v čase preverenia nenachádzala. Mestskej polícii veľmi záleží na tom, aby obyvatelia a obyvateľky hlavného mesta boli v bezpečí a aby nebola kvalita ich života znižovaná napríklad aj takýmto vyčíňaním. Mestské policajtky a policajti preto lokality, v ktorých k incidentom doposiaľ dochádzalo, pravidelne vo zvýšenej miere kontrolujú a to najmä v nočných hodinách," vysvetlila Krajčovičová.

Na záver vyzvala verejnosť, aby v prípade, ak majú obyvatelia mestskej časti akékoľvek informácie o páchateľovi, prípadne disponovali fotografiami či videami z páchania protiprávneho konania, aby sa dostavili na Okresné riaditeľstvo mestskej polície na Saratovskej ulici a podali svedeckú výpoveď. "Robíme všetko, čo je v našich silách, aby sa nám páchateľa podarilo čo najskôr stotožniť a za spáchané skutky riešiť zákonným spôsobom. Hliadka mestskej polície môže za porušenia všeobecne záväzného nariadenia uložiť na mieste blokovú pokutu do výšky 33 eur. V správnom konaní hrozí priestupcovi pokuta až do výšky 500 eur," uzavrela hovorkyňa.

K celej veci sa vyjadrila aj samotná samospráva. "Používanie pyrotechnických výrobkov na území Bratislavy upravuje Všeobecne záväzné nariadenie hl. mesta SR Bratislavy č. 9/2016. Jeho kontrolu a dodržiavanie vykonávajú pracovníci Mestskej polície, a nie pracovníci mestskej časti. Pokiaľ dochádza k porušovaniu niektorého z ustanovení VZN č. 9/2016, obyvatelia sa musia obrátiť na MsP, ktorá vec ihneď prešetrí. Napriek tejto skutočnosti sme kontaktovali mestskú políciu, ktorá nám prisľúbila, že sa vecou budú zaoberať. S príslušníkmi mestskej polície sme tak v intenzívnom kontakte a vec, samozrejme, v záujme obyvateľov našej mestskej časti naďalej riešime," informovala Dana Šoporová z tlačového oddelenia miestneho úradu.

Aj v Ružinove

Pernú noc zažili z nedele na pondelok aj obyvatelia Ružinova. Počas hlbokej noci ich totiž zobudil zvuk policajných sirén a motorky, ktorú policajné autá naháňali. "Neviete, čo za policajnú akciu nás to práve (2:00 ráno) zobudilo na Ružinovskej? Asi 5-6 policajných áut, svetlá, sirény, húkačky. Akoby niekoho naháňali, alebo hľadali. Vyzeralo to vážne," napísal cez anonymný príspevok v skupine na sociálnej sieti jeden z obyvateľov Ružinova. Podľa jeho slov bolo autá počuť na križovatke ulíc Tomášikova a Ružinovská.

Následne sa k nespokojnému Ružinovčanovi pridali aj ďalší, ktorých hluk motorky a policajných áut zobudil.napísala Ružinovčanka Dani. Ako dodala, zrejme išlo o niečo vážne, pretože postupne policajných áut pribúdalo. Podľa Mateja, naopak, prechádzali aj cez Trenčiansku ulicu, avšak, vtedy ešte naháňalo motorku len jedno policajné auto. Ráno už mali motorku chytenú, o čo išlo, sa však Ružinovčania nateraz nedozvedeli.