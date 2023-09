Nočná streľba v Bratislave: Prehovorila očitá svedkyňa! Muž terorizoval okolie už dlhšie, zranený je aj policajt

Nočná streľba v Bratislave (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Obyvateľov bratislavskej mestskej časti Dúbravka v stredu v noci zobudil výbuch a hneď na to niekoľko výstrelov. Na svedomí ich mal muž, ktorý podľa miestnych už dlhšie terorizoval okolie. Barbora, ktorá býva na rovnakej ulici, ako sa dráma odohrala, pre Topky opísala, čo sa v noci dialo.

"Zobudila ma rana, ktorá znela ako výbuch, nasledovali ju ďalšie menšie a kratšie rany, myslela som si že zas vyčíňa istý pán, ktorý už dlhšiu dobu obyvateľom Dúbravky znepríjemňuje život hádzaním svetlíc do okien a balkónov, preto som tomu nevenovala pozornosť. Ráno som si prečítala správy a až tam som zistila že to bola streľba. Ráno keď som išla okolo, bolo to zapáskované, boli tam policajti a ľudí nepúšťali na miesto kde sa to stalo," povedala Barbora.

Nočná dráma v Bratislave: Útočník strieľal z okna na ľudí! (Zdroj: Facebook/Nela Rezbáriková)

Podľa najnovších informácií je zraneníý aj policajt, ktorý má rezné rany. Muž totiž najskôr strieľal z okna, neskôr vybehol von. Potom išiel opäť dovnútra a vybehol aj s nožom, ktorým zaútočil na policajtov. Podľa miestnych býval pod vplyvom drog.

K smutnej udalosti sa vyjadril aj starosta Dúbravky Martin Zaťovič. "Vážení Dúbravčania, určite ste už počuli o smutnej udalosti, ktorá sa odohrala dnes v noci okolo 1:00 hodine na Fedákovej ulici. K celej udalosti sa mi ťažko vyjadruje. Je mi veľmi ľúto, čo sa stalo. Je mi ľúto všetkých zranených nevinných občanov a ich rodín. Všetkým zraneným želám skoré uzdravenie a ich čo najrýchlejší návrat do každodenného života. Ďakujem aj všetkým občanom, ktorí pomáhali zraneným. Ich odvaha a nezištnosť pri pomoci si zaslúžia veľký obdiv," napísal starosta na sociálnej sieti.

"Takisto ďakujem aj polícií za rýchly zásah. Aj vďaka nim nemala táto udalosť dlhšie trvanie a ešte horšie následky. Zranenému príslušnikovi polície prajem takisto skoré uzdravenie. Verím, že takáto udalosť sa už nebude opakovať a Dúbravka bude bezpečným domovom pre všetkých. O podrobnosti celej tragickej udalosti bude informovať polícia," dodal Zaťovič.

Dvaja zranení po nočnej streľbe v bratislavskej Dúbravke zostali po operácii hospitalizovaní v Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB), tretieho po ošetrení prepustili domov. Uviedla to hovorkyňa nemocnice Eva Kliská."Jeden pacient s priestrelom ruky utrpel stredne ťažké zranenie, bol ošetrený a prepustený do domácej liečby, jeho stav si nevyžadoval hospitalizáciu. Ďalší dvaja pacienti utrpeli ťažšie zranenia, obaja sa museli podrobiť operačnému zákroku," priblížila Kliská.Obaja sú podľa jej slov mimo ohrozenia života a pod stálym dohľadom zdravotníkov na jednotke intenzívnej starostlivosti. "Utrpeli strelné poranenie ramena a lakťu, jeden z týchto pacientov mal okrem strelných rán aj rezné rany v oblasti krku, ktoré mu spôsobil útočník," spresnila.

Nočná streľba v bratislavskej Dúbravke si vyžiadala jednu obeť (Zdroj: TASR/Michal Svítok)

V prípade sme kontaktovali aj políciu. Pýtali sme sa, či dostávali na muža, ktorý terorizoval okolie podnety a ak áno, ako v prípade konali.

Správu budeme aktualizovať.