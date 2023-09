Minister Bútora si myslí, že sa školáci musia učiť práci s technológiami či interakcii s počítačom

Daniel Bútora (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Minister školstva Daniel Bútora na konferencii, ktorá podujatie otvorila, zdôraznil dôležitosť práce s emocionálnou inteligenciou, tímovú prácu, projektové uvažovanie a schopnosť adaptovať sa na rýchle zmeny v neustále sa meniacom svete. "Ono to už vypuklo a mnohé školy už tak fungujú. Niektoré školy sa ešte viac pozerajú dozadu, a tak trochu dúfajú, že nás to celé obíde. Neobíde, čaká nás to a zriaďovatelia, samosprávy, riaditelia škôl sa tomuto potrebujú veľmi intenzívne venovať, ako pripraviť deti práve na toto," uviedol Bútora.

Archívne video: Meníme ciele vzdelávania, od vedomostí k schopnosti rozhodovať sa, povedal Bútora

Meníme ciele vzdelávania, od vedomostí k schopnosti rozhodovať sa, povedal Bútora (Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa)

Ako príklad minister uviedol nový štátny vzdelávací program, ktorý podľa neho poskytuje školám väčšiu flexibilitu v organizácii vyučovacích hodín. "Štyridsaťpäťminútová hodina je jeden z možných modelov, ale nemusí to byť jediný model, možno dokonca nie najčastejší. Niekedy potrebujeme urobiť menšie celky, niekedy potrebujeme urobiť celé projektové dni, niekedy sa potrebujeme oveľa menej sústrediť na to, čo sa nazýva obsah a niekedy oveľa viac na to, čo sa nazýva zručnosť alebo výkon," dodal minister.