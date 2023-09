Marcinková naložila politikom za deti v nemocniciach

Vladimíra Marcinková (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - “Márne hľadám výsledky práce týchto politikov alebo aspoň zmienku o deťoch a rodičov v ich prejavoch a programoch, je mi jasné, že nielenže nerozumejú prečo by mali byť deti stredobodom nášho záujmu, im je to jedno. Posledné na čo myslia sú deti. Ide im len o seba. Prečo takí darebáci kraľujú prieskumom a rebríčkom obľúbenosti?” rozhorčila sa Vladimíra Marcinková vo svojom videu, ktoré zverejnila na sociálnej sieti

Marcinková pripomína politikom Smeru, Hlasu a Oľano, že nehlasovali za jej novelu, aby malo každé dieťa právo mať pri sebe v nemocnici rodiča. “Hovoria si sociálna demokracia, vraj myslia na rodiny a ich potreby, ale takú samozrejmú vec, ako to, aby malé dieťa v nemocnici mohol rodič držať za ruku a byť pri ňom, to nepodporia.” Rozhorčuje sa politička SASKY Vladimíra Marcinková, ktorá novelu o zakotvení práva na sprievod detského pacienta predložila do parlamentu dvakrát. V oboch prípadoch sa našli odporcovia, najmä zo strany Oľano, Hlas a Smer, ktorí takúto novelu nepodporili napriek tomu, že petíciu za jej prijatie podporilo vyše 60 tisíc ľudí.

Marcinková chce vo svojej snahe pokračovať. Ukazuje na susedné Česko, kde má nielen každé dieťa právo na prítomnosť blízkej osoby v nemocnici , ale aj dospelý človek. “Je to štandard všade vo svete, len u nás sa tvárime, že sa to nedá. Nežiadam nič iné než to, aby sme každému rodičovi prisunuli k jeho dieťaťu v nemocnici stoličku a nenechali tam to dieťa v strachu z cudzieho prostredia a bolesti z choroby. Je to dôležité nielen pre ich psychické zdravie, ale aj pre fyzické zotavovanie. Je dokázané, že rekonvalescencia pacientov v prítomnosti blízkej osoby trvá kratšie.” apeluje Vladimíra Marcinková, ktorá kandiduje za stranu Sloboda a Solidarita.