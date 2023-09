Milé prekvapenie v parlamente: Marcinkovej synček vyvolal úsmevy! FOTO Saková sa nevedela zdržať

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Príkladom je poslankyňa za SaS Vladimíra Marcinková, ktorá je matkou čoskoro 3-ročnej dcérky Liny a 7-mesačného syna Leona. Práve menšia z jej ratolestí jej dnes robila spoločnosť aj v parlamente.

To, že Marcinková prišla do parlamentu s kočíkom, nikomu neprekážalo, práve naopak. S úsmevom sa pri poslankyni pristavila Denisa Saková či Richard Raši. Napriek tomu, že obaja patria do opačného tábora a reprezentujú farby strany Hlas-SD, v tomto prípade išla zjavne politika bokom.

Ako možno vidieť zo záberov, pri náhodnom stretnutí panovala dobrá nálada. Zdá sa, že pohľad do kočíka s malým Leonom tešil najmä Sakovú, ktorá má doma tiež syna. Ten je však oproti Marcinkovej bábätku už o nejaký ten rok starší.

