Poslankyňa Marcinková o sexuálnom útoku v Prezidentskom paláci: Začali ma obchytkávať, zapchali mi ústa

Návšteva tureckého prezidenta sa uskutočnila v marci 2015. Bežné bilaterálne rokovanie, ktoré by bolo jedným z mnohých, na ktorých sa podieľala, jej z hlavy nikdy nevyšumí. Pri stretnutiach na najvyššej úrovni by neočakávala, že sa niečo podobné môže udiať. Príšernú situáciu, ku ktorej vtedy prišlo, opísala v podcaste Na Gauči s Nasklee.

Počas rozhovoru prezidenta Kisku s tureckou hlavou štátu vošli do jej kancelárie dvaja tureckí ochrankári. Marcinková spomína, že si ju všimli už na jednom z predchádzajúcich rokovaní, kde sa mihla. „Všimla som si nepríjemné pohľady, zažila som to aj v Mexiku a Čile. Zjavila som sa tam ako jediná blondína, tie pohľady boli nepríjemné, ako vás očumovali niektorí páni, a cítili ste, že to nebol úprimný prajný pohľad,“ priblížila Marcinková. Ako ďalej povedala, po skončení povinností s delegáciou išla do svojej kancelárie, kde chcela ďalej pracovať. „Vtom mi do kancelárie vošiel jeden z ochrankárov tureckého prezidenta. Bez toho, aby mi niečo povedal, sa začal blížiť ku mne. Hneď za ním vošiel druhý ochrankár,“ opísala spomínanú situáciu.

Začali ma obchytkávať, chytili mi ústa

Necítila sa príjemne, no slušne sa opýtala, čo potrebujú. „Oni vytiahli telefón a hovorili, že si chcú spraviť fotku a ja, že nie, ďakujem. Naliehali, prišli ku mne, začali ma obchytkávať a ja som začala kričať o pomoc. Samozrejme, chytili mi ústa. Našťastie to moje volanie o pomoc počul kolega Paľko Sybila, ktorý bol vo vedľajšej miestnosti,“ vrátila sa k príšerným chvíľam. Hneď, ako Marcinkovej kolega prišiel, pustili ju a ušli preč. „Ale ja už som nebola schopná fungovať, ani sa z toho nejako spamätať. Bolo to pre mňa strašné, čo sa stalo,“ dodala.

Denník Nový Čas sa skontaktoval so Sibylom, ktorý slová Marcinkovej potvrdil. Ako uviedol, pre istotu zostal s ňou v kancelárii, aby zamedzil prípadnému zopakovaniu incidentu.

Využili priestor bez kamery

Ochrankári si podľa Marcinkovej vytipovali úsek v Prezidentskom paláci, ktorý nie je monitorovaný kamerou. Ten sa nachádzal práve pri vchode do jej kancelárie.Ona osobne o tom prezidenta Kisku neinformovala, no kolegovia mu to povedali. Incident tiež denníku potvrdil a uviedol, že na úrovni diplomatických služieb v jeho mene bola podaná sťažnosť na správanie sa ochrankárov. Podľa jeho vedomostí však žiadna odpoveď z tureckej strany neprišla. Keďže neprišlo k fyzickému napadnutiu, prípadom sa nezaoberala ani polícia.

Nemala potrebu medializovať to

Marcinková hovorí, že nepovažovala za dôležité o incidente komunikovať verejne. Ocenila však postoj prezidenta, ktorý to okamžite riešil. „Ja som bola vtedy úradníčka. Koho by zaujímal príbeh úradníčky. Čo som mala napísať status, že toto sa mi stalo?“ zamýšľa sa. Ako dodala, od tohto zážitku sa na ďalších zahraničných pracovných cestách necítila úplne bezpečne, aj keď nič podobné sa jej viac nestalo.