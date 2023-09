Remišovej rakúska jazda pokračuje: Majetkové priznanie ohľadom vily, TOTO ukázala renomovanej neziskovke

Remišová vysvetlila detaily, o jej majetkových pomeroch. (Zdroj: Topky/Ján Zemiar, Facebook/TIS, Martin Dorčák - HLAS - sociálna demokracia)

KITTSEE - Naliehanie bolo prisilné a pozornosť priveľká. Aj to je zrejme dôvod, prečo sa bývalá podpredsedníčka vlády a šéfa Za ľudí Veronika Remišová rozhodla svoje majetky priznať pre renomovanú neziskovú organizáciu Transparency International Slovensko. Centrum pozornosti je podľa očakávania nedávna vila, ktorú na Remišovú vytiahli predstavitelia Hlasu. Remišová ich obvinenia zmietla zo stola a pôvod majetku na kúpu nehnuteľnosti vysvetlila a dokonca avizovala trestné oznámenie.

Odhalený majetok a trestné oznámenie

Hlas-SD cez svojho predstaviteľa Martina Dorčáka nedávno uverejnil video z rakúskeho Kittsee, kde chceli usvedčiť Remišovú z netransparentnej kúpy "vily", ktorá sa rozprestiera asi na pozemku 840 metrov štvorcových. Nejde teda o zvlášť rozľahlý pozemok. "Dom je riadne uvedený v majetkovom priznaní, rovnako ako všetok majetok Veroniky Remišovej. Na rozdiel od mnohých iných politikov neskrýva svoj majetok v rôznych daňových rajoch alebo vo firmách," reagovala na Dorčákovo video Remišovej strana a dodala, že na nehnuteľnosť mali s manželom financie aj vďaka predaju staršej nehnuteľnosti v zahraničí, a tak vraj o žiadnu finančnú záhadu nejde.

"Podávame trestné oznámenie na konkrétne osoby, nakoľko táto snaha o osobnú pomstu už zrejme napĺňa skutkovú podstatu viacerých trestých činov. Rovnako sa pripravuje aj civilná žaloba o ochranu osobnosti na príslušný súd," doplnila strana.

Majetkové pomery odhalila aj pre známu neziskovku

To však Remišovej nestačilo, a aby rozptýlila všetky pochybnosti ohľadom kúpy domu v Rakúsku, tak sa rozhodla zverejniť detaily aj pre známu neziskovú organizáciu Transparency International Slovensko (TIS), ktorá sa podobným záležitostiam pri politikoch venuje. "Remišová minulý rok ako podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie zarobila 63 035 eur, pričom od roku 2015 boli jej celkové príjmy asi 432-tisíc eur nielen z funkcií ministerky a poslankyne, ale aj z prenájmu nehnuteľností," píše TIS o majetkových pomeroch Remišovej.

Remišová podľa TIS totiž vlastní aj ďalšie nehnuteľnosti, ktoré však nadobudla ešte pred vstupom do slovenskej politiky. "Ešte v roku 2001 získala darom 3-izbový byt v bratislavskej Devínskej Novej Vsi," pokračuje TIS. "Podľa priznania jej ho darovala mama, ktorá tam býva. V roku 2010 investovala výnos z dedičstva po otcovi do garsónky v Starom Meste a o rok neskôr získala darom od manžela polovicu jeho 3-izbového bytu v bratislavskom Starom Meste. Ako politička si aj s manželom kúpila pozemok na Liptove, kde si postavili chatu. Posledným prírastkom je dom v Kittsee, ktorý plánujú splácať do roku 2047," uzavrelo Transparency.