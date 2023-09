Vojna medzi lekármi vrcholí! Audity odhalili obrovské prešľapy bývalého vedenia: Hrozí kolaps

Členovia Slovenskej lekárskej komory (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - V Slovenskej lekárskej komore (SLK) sú spory pre riešenie problémov v súvislosti s jej fungovaním. V stredu na to upozornil šéf komory Pavel Oravec. Tvrdí, že v Rade SLK sú viacerí členovia, ktorí problémy riešiť nechcú. Hovorí o hrozbe žalôb či trestných oznámení. Avizoval, že v októbri by ho chceli viacerí členovia rady odvolať, on zas navrhne zmeny v rade. Pokiaľ nebude ochota problémy riešiť, Oravec nechce zastávať funkciu prezidenta komory. Činnosť vedenia komory je podľa jeho slov v súčasnosti zablokovaná.