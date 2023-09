Čo sme banánová republika? Pellegrini to povedal úplne jasne: Zastavíme migráciu, budeme riešiť problémy ľudí!

(Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

BRATISLAVA – Migračná kríza v predvolebnom období sa zjavila ako blesk z čistého neba. Len za pár dní sa stala hlavnou politickou témou a politici sa predbiehajú v tom, kto dokáže tento problém vyriešiť najlepšie. S najnovším pohľadom prichádza aj predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini, podľa ktorého by mali byť ľudia na prvom mieste. Stranám uchádzajúcim sa o priazeň voličov odkázali, že je potrebné aj konať. Chcú, aby aj iné strany prichádzali s riešeniami, aké ponúka strana Hlas.

Politické stanovisko Petra Pellegriniho k migrácii- Banánová republika (Zdroj: Facebook/ Peter Pellegrini)

Migračná kríza, ktorá v posledných týždňoch zasiahla Slovensko je týždeň pred voľbami stále v plnom prúde. Voliči aj politici by však chceli viac, než len prázdne sľuby. Väčšina strán sa dnes zhoduje na tom, že situáciu treba efektívne a bezodkladne riešiť. V tom, ako by sa však mali dať veci do pohybu nie sú za jedno.

Hlas-SD informuje, že oproti iným stranám navrhuje aj riešenia. Žiada nelegálnych migrantov zaistiť v zadržiavacich zariadeniach štátu, až kým sa dôsledne nepreverí ich totožnosť. Na hranice chce poslať armádu, aby pomáhala polícii pri ich ochrane. Do tretice žiadajú okamžitý odchod policajného prezidenta Štefana Hamrana, ktorý podľa nich vo svojej funkcii fatálne zlyhal.

„Presne toto musí slovenská polícia urobiť. Zadržať nelegálnych migrantov na zákonom umožnený čas a dôkladne preveriť ich údajné vlasti, Či takýto človek naozaj existuje, prípadne, či nepredstavuje hrozbu pre slovenských občanov. Ak by sme dôsledne uplatňovali takýto prístup, bol by to jasný odkaz všetkým pašerákom a prevádzačom ľudí: Slovensko nie je korzo pre nelegálnu migráciu!“ Tvrdí Matúš Šutaj Eštok z Hlasu.

Hlas ponúka aj ďalšie možnosti opatrení. Druhým takým je okamžité posilnenie slovenských hraníc armádou, ako pripomína Pellegrini. „Policajný prezident nám oznámil, že na migrantov ‚si musíme zvyknúť‘. Nie pán Hamran, ľudia na Slovensku si na toto určite zvykať nechcú. Ak polícia nezvláda svoju základnú úlohu. – pomáhať a chrániť bezpečie slovenských občanov – mal by byť pán Hamran z funkcie okamžite odvolaný,“ dodáva Pellegrini.

Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Peter Pellegrin reagoval aj na bývalých koaličných poslancov, ktorý sú podľa jeho názoru v otázke riešenia migrácie skôr pasívny a nekonštruktívni. „Ja som očakával, že sa pán Šeliga zastane ľudí na Slovensku. Že povie, že vyzýva okamžite krajské a obvodné úrady, aby okamžite dali pokyny a materiálnu a technickú pomoc starostom. Aby vedeli, čo majú robiť, keď nájdu migranta. Čo majú robiť s jeho odpadom, ktorý môže byť kontaminovaný mnohými nákazlivými chorobami,“ kritizuje Pellegrini.

Pellegrini naznačil, že pri riešení migračnej otázky nie je vhodné na seba útočiť, podľa strany Hlas sú prvoradí najmä ľudia, o ktorých sa treba postarať. Vo svojej reakcii odstavil všetkých, ktorí návrhy riešení len kritizujú a hľadajú nového nepriateľa. "Všetci sú dobrí, len my ostatní a ešte premiéri ostatných krajín sú zlí.‘ (...) Čo sme my tu už nejaká banánová republika?“ poznamenal.

Advertoriál pripravený v spolupráci s HLAS - sociálna demokracia.

Objednávateľ: HLAS - sociálna demokracia

Lazaretská 2400/15 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 53258070

Dodávateľ: Zoznam, s.r.o., Svätoplukova II. 18892/2 A, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 36029076