Na povrch vyplávala Remišovej vila v Rakúsku: Hypotéka v státisícoch eur, šéfka Za ľudí podáva trestné oznámenie!

BRATISLAVA/KITTSEE - Vyzerá to tak, že pred voľbami každá drobná, či väčšia vec dokáže vo veľkom vybublať na povrch. Momentálne je to aj údajná "vila", ktorú na verejnosť priniesli predstavitelia Hlasu-SD. Túto nehnuteľnosť v zahraničí si totiž mala ešte minulý rok formou úveru zakúpiť bývalá vicepremiérka a šéfka strany Za ľudí Veronika Remišová. Táto investícia sa stala predmetom viacerých otázok, keďže podľa prvotných prepočtov ide o mimoriadne vysoké splátky. Ako ich šéfka strany vysvetľuje?

Dorčák objavil "vilu", ktorá zvonku nevyzerá nijak vábne, no stojí na nadštandardnom pozemku

Na verejnosť s touto vecou vyšiel bývalý poradca oboch bývalých podpredsedov vlády a súčasný kandidát Hlasu-SD Martin Dorčák. Podľa jeho záverov by totiž mala Remišová túto kúpu vysvetliť. "Veronika Remišová si je vedomá napáchaných škôd a rozhodla sa odsťahovať do Rakúska," začína štipľavo video Dorčák, ktorý stojí pred samotnou "vilou" v rakúskej obci Kittsee.

Dom však nevyzerá nijak zvlášť vábne a rozhodne nevyzerá na to, že by bol počas posledných rokov prerábaný. Minimálne nie zvonka. "Vilovo" skôr vyzerá samotná veľkosť pozemku, ktorý má niečo cez 840 metrov štvorcových. Rozhodne tak ide o nadštandard, čo dokazuje aj to, že nehnuteľnosť stojí podľa Dorčáka na dvoch pozemkoch.

Presnú cenu kúpy nevedel odhadnúť, no podľa katastra vzduchom lietali tisíce eur

"Za koľko túto vilu Remišová v septembri minulého roku kúpila nevieme, no ale podľa výpisu z rakúskeho katastra vieme, že si na ňu zobrala hypotéku 546-tisíc eur. Pri takejto hypotéke, ak je úrok 5 percent na 30 rokov, vychádza mesačná splátka na skoro 3-tisíc eur. Ak bola hypotéka v cene asi 80% nehnuteľnosti, dom stál pani Remišovú približne 700-tisíc eur," povedal Dorčák, pričom zmienil aj možné výdavky na vybavenie či rekonštrukciu.

"Preto sa pýtam pani Remišovej. Kde ste na miliónovu vilu zobrali peniaze, keď ste za tri roky ako vicepremiérka za tri roky zarobili okolo 200-tisíc eur? Z čoho budete platiť trojtisícovú hypotéku, ak nebudete v parlamente?" pýta sa Remišovej vo videu Dorčák.

Remišová podáva trestné oznámenie, vraj za klamstvá

Samotnú šéfku Za ľudí sme ohľadom nehnuteľnosti v zahraničí oslovili tiež. Neskôr strana ako taká vydala oficiálne stanovisko, kde dokonca hovorí o podaní trestného oznámenia na Hlas-SD. "Veronika Remišová dlhé roky pracovala aj s manželom v zahraničí za výrazne vyšší plat, ako má v politike na Slovensku a všetok majetok nadobudli mimo politiky. Od roku 2008 vlastnila v Bruseli väčšiu nehnuteľnosť, ktorú minulý rok s manželom predali a peniaze investovali do domu neďaleko Bratislavy," vysvetľuje strana Za ľudí.

Dom je podľa Za ľudí riadne uvedený v majetkovom priznaní, rovnako ako všetok majetok Veroniky Remišovej. "Spôsob, akým spochybňujú pôvod majetku je cynické klamstvo a účelový pokus o diskreditáciu, ktorým Veronika Remišová čelí, odkedy zastavila smerácke kšefty. (..) Nakoľko nejde o prvý útok a klamstvo, podávame trestné oznámenie na konkrétne osoby, nakoľko táto snaha o osobnú pomstu už zrejme napĺňa skutkovú podstatu viacerých trestých činov. Rovnako sa pripravuje aj civilná žaloba o ochranu osobnosti na príslušný súd," vyhlásila strana.

