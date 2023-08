Čísla nepustia a Smer ovládol ďalší PRIESKUM: Matovičovci sa stále trápia, národniari sa môžu tešiť!

Strany sa dozvedeli výsledky ďalšieho prieskumu. (Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa, Jaroslav Novák, Martin Baumann)

Smer si potvrdzuje líderstvo v ďalšom zbere

Podľa najnovšieho prieskumu spoločnosti SANEP pre TA3 to vyzerá tak, že voľby by vyhral Smer-SD so ziskom 20,9%. Nasledovaný je aj v tomto prípade Progresívnym Slovenskom so ziskom 15,5%, ktoré, zdá sa, aj v ostatných agentúrach už obsadzuje druhé miesto a predbehol tak tretí Hlas-SD so ziskom 14,1%.

Závery vyššie vyplývajú z prieskumu, ktorý sa konal od 23. do 30. júla 2023. Až 16,3 % opýtaných by sa nevedelo rozhodnúť, ktorú stranu ísť voliť. Ďalších 17,9 % povedalo, že by voliť nešli. Rozhodnutých tak bolo 65,8 % oprávnených voličov.

Veľká priepasť a nasledujú strany v zóne ohrozenia

Štvrté miesto ešte obsadila Republika so ziskom 8,8 percent, no za ňou je to už bledšie. Až päť strán sa totiž nachádza v šesťpercentnom území ohrozenia. Ide o OĽaNO a priatelia, ktoré by sa ani ako koalícia so 6,9% tesne nedostali do parlamentu, no v parlamente by už ďalej boli Sme rodina so ziskom 6,4%, SASKA so 6,1%, KDH s rovnými šiestimi percentami a SNS rovnako potvrdzuje návrat do parlamentu aj v tomto prieskume s tesným ziskom 5,2%.

(Zdroj: TASR/Martina Kriková )

V parlamente tak nevidíme ani Alianciu, Demokratov, ĽSNS, Modrých, Most-Híd či Maďarské fórum.