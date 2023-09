Vedela som, že dokáže ublížiť... Zo slov expartnerky obvineného záchranára mrazí! Soňa (22) nebola jeho prvou obeťou

(Zdroj: PixaBay, Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA – Minulý týždeň celým Slovenskom otriasol mrazivý prípad len 22-ročnej študentky Soňe. Po tom, ako ju pred petržalskou nemocnicou našli ležať v bezvedomí, sa polícia urýchlene pustila do práce. Dnes to vyzerá tak, že vinníka beštiálneho útoku majú vo svojich rukách. Z toho, čo o podozrivom záchranárovi povedala jeho expartnerka, mrazí. V šokujúcej spovedi odhalila hrôzostrašné tajomstvá.

Krajský súd v Bratislave poslal do väzby obvineného záchranára (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Pre portál TvNoviny prehovorila žena, ktorá mala v minulosti tvoriť pár s dnes už obvineným záchranárom zodpovedným za peklo, ktoré prežila len 22-ročná študentka Soňa. S mužom mala žiť v spoločnej domácnosti a to, čo svetu odhalila, naháňa zimomriavky. To, že ide o jej bývalého partnera, sa dozvedela až zo záberov auta, ktoré bolo ešte vo štvrtok prevezené do budovy krajského policajného riaditeľstva v Bratislave.

„Keď som sa to dozvedela, bola som v šoku, že je niečoho takého schopný. Vedela som, že dokáže ublížiť, ale že až takto, to nie“ povedala pre portál. S obvineným mužom sa zoznámila v čase, keď bola po ťažkom úraze pripútaná na vozík. Záchranár ju v tom čase vozieval na rehabilitácie.

(Zdroj: Topky/Jano Zemiar)

Pri návšteve nemohla opustiť izbu, keď od neho odchádzala, došlo aj k násiliu

„On bol na začiatku úplne iný. Bol milý, nápomocný, ale potom mi zakazoval chodiť von. Úplne ma chcel izolovať aj od mojej mamy, od mojej rodiny. Tvrdil, že on mi pomáha a že mi chce každý zle. Tak mi to aj nahováral, keď ktokoľvek prišiel ku nám, ja som bola stále len v izbe. Ale nebola som úplne vždy pri zmysloch,“ hovorí žena.

Verziu príbehu podporila aj priateľka páru. „Bola taká mimo. Dvadsaťročná žena. Vôbec nekomunikovala alebo sa sem tam stalo, že ju na rukách doniesol do obývačky. Nedovolil jej ísť von, stále bola zavretá v izbe,“ opísala bizarný vzťah. Na čerstvý vzduch sa nedostala ani potom, ako sa im narodila spoločná dcéra. Obvinený násilník jej mal dokonca kontrolovať mobil. Keď sa rozhodla k razantnému kroku a oznámila mu, že ho chce opustiť, údajne sa uchýlil k násiliu.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Peklo sa však nemalo skončiť ani potom, čo ho opustila. Bývalý partner ju mal údajne prenasledovať. Došlo dokonca k prípadu, kedy ju autom vytlačil z cesty. „On vystúpil von a že buď si vystúpiš z auta a vybavím si to s tebou alebo vás tu všetkých pozabíjam,“ popísala minúty hrôzy expartnerka. „Prenasledoval nás, no to bola strašná situácia. Ja som šoférovala, kľučkovala som po celej ceste, no a podarilo sa nám dostať do Senca na políciu,“ opísala spoločná kamarátka s tým, že toto stretnutie sa skončilo trestným oznámením.

Po tom, ako bola účastníčkou nehody, sa s ním mala stretnúť ešte raz. Krátko po prevoze do nemocnice ju mal pri lôžku navštíviť. „On sa začal nepríčetne smiať a hovoril, mala si tam skapať aj s tým svojím deckom. Preboha, ale to je naše dieťa,“ opísala stretnutie.