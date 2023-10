Mysleli ste si, že s alergiou máte pokoj do budúcej jari? Ste na omyle! Jesenné alergie sú ešte horšie!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Čo ich spôsobuje?

Ambrózia bude po tomto článku váš najväčší nepriateľ. Vysoká vŕbová rastlina, ktorá rastie v mestách, ale aj na vidieku, je najčastejším vinníkom jesenných alergií. Len jedna takáto rastlina môže uvoľniť až jednu miliardu zŕn peľu. Práve ten má za následok podráždenie našich dutín. Ambrózia začína kvitnúť v auguste a zvyčajne vrcholí v polovici septembra, ale pri dobrom počasí pokračuje v raste až do novembra.

Neexistuje asi krajina, do ktorej by ste mohli utiecť. Ambróziu nájdete takmer v každom štáte. Ľudia s jesennými alergiami môžu tiež obviňovať pleseň z listov, ktoré pomaly, ale isto, začínajú padať a rozkladať sa, čo môže vyvolať podobné príznaky.

(Zdroj: Getty Images)

Mnoho ľudí si kladie otázku – prečo sa v posledných rokoch alergie zhoršili a pridali na intenzite? Za všetko môže klimatická zmena, ktorá spôsobila, že sa takmer zdvojnásobilo obdobie alergií. Vyššie emisie oxidu uhličitého podnecujú rastliny k uvoľňovaniu väčšieho množstva peľu. Taktiež za to môžu teplé dni, ktoré začínajú prichádzať skôr a končia neskôr. Prvý mráz prichádza neskôr a neskôr, rastliny ako ambrózia majú viac času na rast a uvoľňovanie alergénov.

Aký je rozdiel medzi alergiou, chrípkou a covidom?

Príznaky sa môžu líšiť od človeka k človeku, ale mnohí ľudia zvyčajne vykazujú rovnaké príznaky na jeseň ako na jar. Takže pri alergii sa väčšinou stretneme s príznakmi, ako sú nádcha, kýchanie, upchatie, kvapkanie nosa a únavu. Na prvý pohľad sú to rovnaké príznaky ako aj pri covide. Jediný spôsob, ako rozoznáte covid od alergie je test, ktorý si zakúpite v lekárni a do 15 minút budete vedieť výsledok.

(Zdroj: Gettyimages.com)

Vírusové infekcie majú tendenciu sa vyvíjať náhle a potom sa zrazu rozbehnú. Alergie môžu pretrvávať štyri, šesť až osem týždňov v kuse. Alergie narozdiel od prechladnutie, covidu a chrípky zvyčajne nespôsobujú horúčky. Prečítajte si viac o rozdieloch medzi týmito chorobami. Svrbenie môže byť jasným znakom toho, že máte nejaký druh alergie. Dávajte si pozor na škrabanie, mravčenie v ušiach, očiach, krku a nose. Jesenné alergény môžu tiež spôsobiť vyrážky podobné ekzému.

Ako skrotiť jesenné alergie?

Existuje niekoľko základných návykov, ktoré vám môžu pomôcť znížiť množstvo peľu, ktoré sa dostane do vášho domu alebo bytu. Majte okná čo najviac zatvorené, najmä počas slnečných a veterných dní, keď sú hladiny peľu obzvlášť vysoké. Po každom príchode domov by ste sa mali osprchovať a prezliecť, pretože aj týmto spôsobom si viete do domu priniesť peľ.

(Zdroj: Getty Images)

Častejšie vysávanie a používanie čističiek vzduchu taktiež pomôže pri každodennom fungovaní s alergiou. Nakoniec zvyk, ktorý si viacerí pamätáme z covidových čias, mnohými neznášaný – nosenie rúšok. Týmto spôsobom minimalizujete šancu, že sa do vašich dýchacích ciest dostane peľ. Pomôcť môžu aj slnečné okuliare.

Dôležitým nástrojom pri krotení alergie sú aj lieky. Niektoré druhy sú voľnopredajné a môžu vám pomôcť pri ľahších typoch alergie zmierniť príznaky, ako sú kýchanie, svrbenie a slzenie. Očné kvapky zabojujú so svrbením, začervenaním a slzením očí. Pokiaľ na vašu alergiu nezabrali voľnopredajné lieky, zvážte návštevu alergiológa.

Patríte aj vy medzi ľudí, ktorých trápi alergia? Kedy ju zvládate horšie, v jesenných alebo jarných dňoch? Dajte nám vedieť do komentárov!