Okrem slnečných a teplých dní prichádza strašiak jari: Ako rozoznať alergiu od chrípky a dá sa jej zabrániť?

BRATISLAVA – Na jeseň a na jar sa vo väčších kolektívoch roznáša chrípka. Typická je najmä pre detské kolektívy alebo ľudí s oslabenou imunitou. Dá sa povedať, že najhoršia chrípková vlna už prešla a prichádza nová – vlna alergií. Ako sa dá rozoznať, či trpíte alergiou alebo je to opäť chrípka? Pozreli sa na najčastejšie spoločné, ale aj rozdielne symptómy.

archívne video

Prišli ste domov z práce alebo školy a pociťujete v hrdle jemné škrabkanie a nos je tiež najpríjemnejší? Možno na vás niečo lezie. Čo to však je – alergia alebo chrípka? Konečne sa oteplilo a stromy začínajú kvitnúť. Pre alergikov sa začína obdobie rizika, ktoré obyčajne trvá od apríla do mája. Ide o neprimeranú reakciu imunitného systému, kedy človek reaguje na látky, na ktoré by zdravý imunitný systém normálne nereagoval. Alergény bývajú najčastejšie biologického pôvodu. Ak sa alergik ocitne v blízkosti alergénu, jeho imunitný systém takmer okamžite reaguje búrlivou imunitnou odpoveďou.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Getty Images

Bežné prechladnutia spôsobujú vírusy. Sezónne alergie sú reakcie imunitného systému vyvolané vystavením alergénu, akým môžu byť pele alebo trávy. Na liečbu bežnej nádchy stačí zopár dní odpočinku, lieky proti bolesti alebo proti prechladnutiu. To u dospelých ľudí zvykne trvať 5 až 7 dní, v ojedinelých prípadoch dva týždne alebo mesiac. Sezónne alergie sa liečia antihistaminikami alebo sprejmi do nosa, ktoré sú špeciálne určené proti alergii. Mnohí odborníci odporúčajú vyhnúť sa oblastiam alebo predmetom, ktoré vám spôsobujú alergie a obmedziť pohyb na týchto miestach na minimum. Sezónne alergie môžu trvať niekoľko týždňov.

Kašeľ nie je typickým príznakom chrípky

Možno ste si mysleli, že kašeľ je typickým príznakom chrípky. Mýlite sa. Kašeľ je veľmi častý aj pri alergiách u detí aj dospelých. Alergický kašeľ patrí medzi dlhodobejšie príznaky, pričom obvykle nepomáhajú ani bežné antitusiká, ktoré sa môžu užívať iba krátkodobo. Na to, aby ste sa ho zbavili, musíte nájsť príčinu a odstrániť ju.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Getty Images

Bolesti tela a únava organizmu

Ak ste u seba spozorovali posledné dni únavu a nechuť do aktivít, pravdepodobne vás trápi chrípka. Bolesť tela je jedným z príznakov, pri ktorom sa dá ľahko odlíšiť, či ide o alergiu alebo chrípku. Pri alergii sa nikdy nevyskytuje.

Horúčka je jasný signál

Ak vám po odmeraní horúčky na teplomere ukázalo číslo vyššie ako 38, znamená to jediné – trpíte chrípkou. Pri alergiách by sa horúčky nemali nikdy vyskytnúť. Horúčka má ochrannú funkciu a počas jej zvýšenia telo bojuje s baktériami alebo inými choroboplodnými zárodkami. Najlepšie, čo môžete pre zníženie teploty spraviť je užiť antipyretiká, ktoré ju utlmia na niekoľko hodín a riešiť spúšťač horúčky.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Getty Images

Doba ochorenia je rozdielna

Bežné prechladnutie zvykne u dospelého človeka trvať do 10 dní a potom sa stav začne zlepšovať. Ak sa ani po dvoch týždňoch nebude cítiť lepšie, je na čase uvažovať o návšteve alergiológa alebo vyskúšať lieky proti alergii.

Slzenie nie je len šúpaní cibule

Typickým príznakom alergie je slzenie a svrbenie očí. Ak si chcete vyškriabať oči, je to pravdepodobne spôsobené alergiou. Dokedy neodstránite alergén, môžete pociťovať svrbenie uší, nosa, hrdla a kože. „Kontaktná dermatitída je svrbivá vyrážka spôsobené priamym kontaktom s látkou alebo alergickou reakciou na ňu,“ tvrdí doktor Pero, špecialista na internú medicínu v Arizone.

Ako liečiť chrípku a alergiu

Ak máte nádchu, najlepšie, čo môžete urobiť je oddychovať a piť dostatočné množstvo tekutín. Taktiež pomôže liečiť si príznaky voľnopredajnými liekmi, kým neustúpia. Mali by ste zvážiť domácu karanténu, aby ste nenakazili iných ľudí a tým neznepríjemnili nasledujúci týždeň aj im. Liečenie chrípky je ideálny čas na prečítanie dobrej knižky alebo pozeranie seriálov a filmov na streamovacích platformách.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Getty Images

Pri alergiách taktiež stavte na dostatočné množstvo tekutín a užívajte lieky na alergiu na zmiernenie príznakov. Snažte sa vyhýbať danému alergénu, ktorý si myslíte, že spôsobuje váš stav. Mnoho ľudí robí rovnakú chybu a to, že lieky, ktoré im boli odporučené vynechajú pri zmiernení príznakov. Je potrebné ich ďalej užívať, lebo váš stav by sa mohol opäť zhoršiť.

Ak však trpíte alergiou alebo chrípkou a vás stav sa nezlepšil dlhšiu dobu, najlepšie bude navštíviť všeobecného lekára, ktorý váš pošle špecialistovi alebo predpíše lieky na predpis. Neliečená a nevyležaná chrípka môže spôsobiť vážnejšie zdravotné problémy.

Najúčinnejšia je prevencia

Aj keď nemôžete 100 % zabrániť výskytu alergie alebo chrípky, existuje niekoľko vecí, ktoré by ste mali pravidelne robiť, aby ste znížili riziko, že sa vás zmocnia. Toto je zopár z nich:

pravidelné umývanie rúk,

vyhýbanie sa ľuďom, ktorí majú chrípku alebo iné ochorenie,

hýbte sa a udržujte svoj imunitný systém silný správnou stravou a dostatkom spánku.

„Niektoré štúdie preukázali malý prínos vitamínu C,“ uviedol doktor Pero. „Iné doplnky, ako je vitamín E, Echinacea alebo zinok nemajú dostatočné silné dôkazy na to, aby sa odporúčalo ich použitie na prevenciu infekcií horných dýchacích ciest.“