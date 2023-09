Veľký geopolitický predvolebný prieskum medzi mladými Slovákmi! TAKTO odpovedali na otázky o NATO, EÚ a pomoci Ukrajine

Mladí pripisujú vinu za konflikt na Ukrajine Rusku aj Západu a USA. (Zdroj: Gettyimages.com, chcemtuzostat.sk)

Prieskum sa vykonával medzi mladými vo veku 18 - 25 rokov v auguste 2023 na vzorke 712 respondentov.

Aj EÚ aj NATO je pre nich vyhovujúca cesta

Väčšina mladých podľa posledných čísel podporuje členstvo a zotrvanie Slovenska v Európskej únii a tiež v NATO. V prípade konania referenda by až 66% respondentov vo veku 18-25 rokov hlasovalo za zotrvanie Slovenskej republiky v EÚ. Asi 23% je za vystúpenie.

Podobné je to pri NATO, kde s členstvom súhlasí 64% opýtaných a len 21% by chcelo vystúpenie z aliancie.

Moment, kde sa názory zásadne lámu

Téma, pri ktorej sa mladí začínajú vo veľkom strácať, je vojna na Ukrajine. Je to už vyše 500 dní od vypuknutia konfliktu u našich východných susedov a napriek tomu je dneska 61% opýtaných mladých za to, aby sa prestalo s posielaním zbraní na Ukrajinu pre vojenskú pomoc. Len 32% z opýtaných mladých respondentov takúto pomoc naďalej podporuje.

Vinu za vojnu pripisujú Rusku aj USA a Západu

Ešte zaujímavejšie je to v prípade témy zodpovednosti za vypuknutý konflikt. Tu je to podľa mladých s menšou prevahou vina Ruska, ktoré Ukrajinu napadlo, avšak až 42% si myslí, že za vojnu na Ukrajine je zodpovedný západ a USA. To všetko aj napriek tomu, ako sa vo februári 2022 celý svet prizeral na veľký nátlak a príchod ruských vojsk na cudzie územie.

Výhody a nevýhody členstva v EÚ

Medzi najviac oceňované výhody členstva Slovenska v EÚ patrí z pohľadu mladých možnosť cestovať bez víz, možnosť študovať a pracovať v zahraničí, ale aj spoločný trh či možnosť platiť Eurom. Mladí ľudia rozumejú tomu, že projekt Európskej únie vznikol práve ako garancia mieru na kontinente, 65% mladých súhlasí s tvrdením, že existencia EÚ je dôležitá pre zachovanie mieru medzi štátmi a národmi v Európe, kde v minulom storočí vypukli dve svetové vojny a o to aktuálnejší je dnes.

Prekáža im však "množstvo predpisov a nariadení" či "strata suverenity národných štátov". Mladí si navyše myslia, že malé štáty sú na úkor tých veľkých využívané.

