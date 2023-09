Ukrajinské špeciálne jednotky môžu byť za útokmi na milície v Sudáne

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

CHARTÚM/KYJEV - Ukrajinské špeciálne jednotky možno stoja za viacerými dronovými útokmi a tiež pozemnou vojenskou operáciou namierenou proti milíciám podporovaným ruskou žoldnierskou Vagnerovou skupinou v Sudáne. Útoky sa odohrali v blízkosti hlavného mesta Chartúm. TASR o tom informuje v stredu na základe informácií od stanice CNN.