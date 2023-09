Namiesto promócii zažila horor: Soňu hľadalo celé Slovensko! Rodina je vďačná, no verejnosti adresuje PROSBU

(Zdroj: Facebook)

Po 22-ročnej Soni pátrala polícia, dobrovoľníci, no najmä jej najbližší. Mladá žena bola so svojou mamou v divadle a ostala tam aj po skončení predstavenia, pretože tam pracovala. Z divadla odišla pred polnocou a mala sa stretnúť ešte s kamarátkou. Domov išla nočným autobusom, na ktorý nastúpila na zastávke Zochova o 3:30 v nedeľu ráno. V Petržalke na zastávke Záporožská o niekoľko minút vystúpila. Aj napriek tomu, že zastávka sa nachádza asi 150 metrov od jej domu, tam nedorazila. Soňu našli až v pondelok skoro ráno v bezvedomí a doráňanú pred nemocnicnou v Petržalke, asi 4 kilometre od miesta, kde ju videli naposledy.

Prípad si prevzdala krajská kriminálka, ktorá začala trestné stíhanie pre trestný čin znásilnenia. Mladá žena mala na tele rezné rany, bola intoxikovaná a v bezvedomí. Skončila preto v opatere lekárov. Polícia požiadala o súčinnosť pri pátraní aj verejnosť.

"V prípade ak boli občania včera (dňa 10.09.2023) v čase medzi 03.00 h a 04.00 h svedkami podozrivého správania neznámej osoby, resp. ak zaregistrovali podozrivo vyzerajúcu osobu sa pohybovať v blízkosti predajne potravín TERNO resp. v blízkosti domova pre seniorov na Vilovej ulici, prípadne ak týmto úsekom prechádzali motorovým vozidlom vybaveným nahrávaním kamerového záznamu, touto cestou ich vyzývame, aby nás kontaktovali prostredníctvom bezplatného čísla polície, formou súkromnej správy na FB Polícia SR Bratislavský kraj, prípadne osobne na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru," vyzvali policajti.

Rodina je vďačná, no má prosbu

To, že sa Soňa našla živá a zdravá, je pre rodinu neskutočnou úľavou a šťastím. "To, ako sa Slovensko zomklo pri jej hľadaní, to bolo to Slovensko, v ktorom chcem žiť," povedal vo videu zverejnenom na sociálnej sieti brat Soninho priateľa Kristián. "Bolo to neuveriteľné ako sa celá spoločnosť dokázala spojiť pre život mladého dievčaťa. Ja som nikdy nevidel tak zlomeného môjho staršieho brata aj Sonkiných rodičov. Všetkým vám ďakujem," pokračoval s tým, že čo nastalo potom, keď sa Soňa našla, považuje za návrat k nesprávnym koreňom.

Posted by Kristián Dufinec on Monday, September 11, 2023

"Chcel by som vás poprosiť, aby ste nešírili neoverené veci a konšpirácie. Veľa z tých vecí, ktoré vyšli v článkoch nie sú pravdivé a nerobia dobrú krv najmä dievčaťu, ktoré má pred sebou celý život a chce ho žiť dôstojne. Počkajme si na to, čo sa prezistí a čo sa potvrdí," dodal vo videu Kristián s tým, že polícia na prípade intenzívne pracuje.