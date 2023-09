VIDEOROZHOVOR Akékoľvek ilúzie sú zbytočné: Rezort vnútra riadi policajný prezident, vyhlásil exminister Karas!

Viliam Karas sa nám zveril v rozhovore. (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Už pár mesiacov sme o ňom nepočuli, no tesne pred voľbami sa nečakane vracia. Reč je o bývalom ministrovi spravodlivosti z vlády Eduarda Hegera Viliamovi Karasovi. Ten najnovšie pôsobí v radoch KDH ako odborník so špecializáciou na vnútro a justíciu. Čo nám prezradil o jeho aktuálnom pôsobení u kresťanských demokratov, aké sú jeho plány a ako hodnotí posledné slová Milana Majerského o "pliage"? Aj odpovede na tieto otázky sa dozviete v najnovšom rozhovore.

Pán Karas, verejnosť si vás hlavne pamätá ako bývalého ministra spravodlivosti vo vláde Eduarda Hegera. Ako je to momentálne s vami? Verejnosť zachytila, že ste nápomocný strane KDH, nastúpili ste k ním aj ako ich člen alebo len podporovateľ?

- Ja som sa rozhodol pomôcť v kampani KDH ako nestraník. Chcel podporiť ich tím v oblasti spravodlivosti a bezpečnosti.

Prečo sa týmto bumerangovým štýlom vraciate späť do politiky?

- Ja som už dlho hovori, že sa teším do svojej advokátskej praxe. Vo funkcii ministra spravodlivosti som síce nestrávil ani celý rok, ale bolo to veľmi vyčerpávajúce. Potreboval som si oddýchnuť. Nevedel som si predstaviť, aby som ďalej nejakým spôsobom aktívne, verejne pokračoval bez nejakej prestávky vo verejnom priestore. Avšak po tom, ako som videl čo sa v tejto krajine deje, ako sa vyvíja celá tá kampaň, ako tu vládne aj dezilúzia medzi ľuďmi, tak som si jednoducho povedal, že aj keď na krátky čas, ale podporím tento tím. Myslím si totiž, že so Slovenskom to nie je až tak zle. Je tu mnoho ľudí, ktorí majú úprimný úmysel posunúť veci dopredu. Ja som aj takých stretol ešte počas môjho pôsobenia vo verejnom priestore. Preto som sa takto rozhodol.

Čo boli tie udalosti v krajine, ktoré vás takto presvedčili?

- V zásade išlo o posledné policajné akcie, rozvrat bezpečnostných štruktúr. Krajina ostala ako keby bez vedenia.

Ak by sa tieto udalosti odohrali ešte pred druhým júlom, kedy sa definitívne odovzdávali kandidátky na ministerstvo vnútra, ocitli by ste sa aj na kandidátke KDH?

- To už je hypotetická otázka. Ja sa rozhodujem vždycky podľa okolnosti, v prítomnom okamihu sa už nevraciam späť. Je to zbytočné.

