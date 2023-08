VIDEOROZHOVOR Erik Tomáš prehovoril o budúcej vláde: Máme indície, že progresívci ovládajú políciu!

Erik Tomáš si myslí, že vláda s Progresívnym Slovenskom nie je možná. (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Viac vo VIDEOROZHOVORE TU:

Schôdzu k akciám NAKA, ktorú zvolal Smer-SSD v parlamente sa ani po niekoľkých pokusoch nepodarilo otvoriť. Ako to vnímate vy?

- Je to úplne jasné. My sme tam boli všetci jedenásti do nohy. Rovnako tak aj opozícia. Bývalá koalícia robila zase obštrukcie, pretože nechcú, aby sa hovorilo o podozreniach zo zneužívania policajného zboru na politické účely takto tesne pred voľbami. Je to vážna a bezprecedentná téma a určite národná rada o nej rokovať mala. Sme presvedčení, že žiadny príčetný človek na Slovensku nebude veriť tomu, že 6 týždňov pred parlamentnými voľbami zrazu polícia robí nejaké reálne policajné akcie, kde nazhromaždila práve teraz nejaké dôkazy. Mimochodom proti ľuďom, ktorí začali upozorňovať na nezákonné praktiky pri vyšetrovaniach.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Aký reálny zmysel má táto schôdza a čo by sa stalo po jej konci? Niečo, čo by reálne pocítili voliči ...

- Tá schôdza bola dobrá v tom, že by sa o tom podrobne hovorilo. Aby verejnosť mala dostatok informácií. Bolo tam samozrejme prichystané aj uznesenie, kde by národná rada vyzvala minimálne úradujúceho ministra vnútra, ktorým je Ódor, aby už konečne odvolal z funkcie prezidenta policajného zboru pána Hamrana. Tam všetko začína a končí. My sme dokonca presvedčení, a je na to niekoľko indícií, že sa policajný zbor ocitol v rukách Progresívneho Slovenska. Vieme dobre, že pani Čaputová s pánom Ódorom odvolali ministra vnútra bez akéhokoľvek dôvodu. Hádam si nikto nemyslí, že týmto dôvodom sú statusy na sociálnej sieti. Podľahla tak tlaku policajných funkcionárov. Pani prezidentka bola navyše do roku 2019 podpredsedníčkou Progresívneho Slovenska. Navyše majú na kandidátke bývalého policajného prezidenta Jaroslava Spišiaka. Navyše sa dostala na verejnosť fotografia pána Michala Trubana s pánom Štefanom Hamranom z roku 2019.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Predseda Progresívneho Šimečka tvrdí, že pán Hamran sa tam ocitol na verejnej akcii, podobne ako ďalší ľudia, keďže nešlo o stranícky snem ...

- Čo už teraz má pán Šimečka hovoriť? Veď to bola stranícka akcia PS/Spolu. Vidíte na tej fotografií aj veľa straníckych brožúr. Policajt, ktorý zo zákona sa nesmie stranícky angažovať, nemá čo na takej akcii robiť. Navyše pán Hamran už v pozícii prezidenta policajného zboru pripustil už v jednej z relácií svoje politické ambície. Toto je jednoducho zlé a je evidentné, že sa správa viac ako politik, než ako policajt. Aj tlačovky vedie politicky a bez uniformy. Policajt, ak sa chce k nejakej kauze vyjadriť, mal by používať policajný jazyk, paragrafy atď. Nemá čo politicky komentovať kauzy a politickú scénu. Ak sa chce politicky angažovať, nech sa vzdá svojej uniformy, ktorú aj tak nenosí, nech odíde z policajného zboru a nech sa jasne postaví a prizná politickú farbu vo voľbách. Toto pán Hamran neurobil a radšej v pozícii policajného prezidenta bude takto slúžiť PS, aby sa ovplyvnil výsledok v prospech PS.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Ďalej sa tiež dozviete:

- Ako Erik Tomáš reaguje na kritický status na jeho adresu zo strany Roberta Fica?

- Čo vraví podpredseda Hlasu-SD Tomáš na vtipy, ktoré sa objavili na satirickej stránke Zomri?

- Ako strana reaguje na potvrdený klesajúci trend v prieskumoch relevantných agentúr AKO a Focus?

Odpovede nájdete vo video-rozhovore.