Vtipy len necelé tri týždne pred voľbami: Slováci sa bavia, Uhrík ako upratovačka ... Žiak za Smer?

Vtipov je dosť. (Zdroj: Facebook/Zomri, Vivat Slovakia)

BRATISLAVA - Kto urobí ten najlepší výsledok a kto ostane len na večný smiech v politických dejinách? To je nateraz síce len obyčajná otázka, no už o necelé tri týždne to budeme vedieť, no nateraz sa národ ešte vo veľkom baví na politických memečkách, ktoré naďalej kraľujú internetu. Slováci sa bavia na Milanovi Uhríkovi ako upratovačke, ktorá urobí poriadok či na Miroslavovi Žiakovi, ktorý spôsobil údajným ruským pasom Ľuboša Blahu hotové fiasko. Dočkali sa však aj iní, známi politici.