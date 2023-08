Český spevák na polícii: POZOR, lákal mladú babu na kasting na Slovensko!

Marek Ztracený (Zdroj: Instagram MZ)

Marek Ztracený je v Česku skutočnou hviezdou, na svojom konte má aj dvoch Zlatých slávikov. To využil podvodník, ktorý v jeho mene lákal isté dievča na Slovensko.

(Zdroj: Instagram M.Z.)

„Našťastie, mladé dievča kontaktovalo moju skutočnú manažérku s tým, že si chce pozvanie do zahraničia overiť. Vraj som sa jej rozhodol pomôcť v kariére, pretože je začínajúca speváčka,” citoval speváka portál Blesk. „Vôbec si nechcem domýšľať, čo sa jej mohlo stať,” dodal Ztracený.

Podvodník sa vydával za spevákovho manažéra, ktorý má zariadiť všetko potrebné, aby jej Marek mohol pomôcť rozbehnúť kariéru. „Falošný manažér na mladú ženu dokonca neustále naliehal, že má prísť na Slovensko kvôli kastingu do nového muzikálu, ktorý údajne chystám. Že to musí byť čo najskôr, inak bude mať údajný manažér u svojho šéfa veľký problém... Nič také som nikdy nikde nespomínal, ani to neplánujem,” vyhlásil Ztracený, ktorý okamžite kontaktoval políciu.

„Okamžite začali konať. Polícia mi potvrdila, že všetko nahlásiť bolo dôležité a rozhodne nejde len o nejaký nevinný vtip,” povedal umelec, ktorý chce takto varovať aj ďalšie potenciálne obete, aby sa nenechali oklamať. Už deväť rokov ho ako manažérka zastupuje Simona Krajcy.

(Zdroj: Instagram MZ)