Štatistika, na ktorú budete vyvaľovať oči: Najviac prvovoličov ukrýva TENTO kraj, majú potenciál zamiešať kartami?

Prvovoličov je pred jeseňou už viac ako stotisíc. (Zdroj: Štatistický úrad SR, TASR - Martin Baumann)

BRATISLAVA - Máme niekoľko týždňov pred voľbami a nazerať sa dá na nich z rôzneho uhla. Mnohí politológovia a odborníci už určite rátajú aj príchod prvovoličov, ktorí dosiahli osemnásť po februárových voľbách 2020. Ich počet je skutočne významný. Štatistický úrad totiž zverejnil kvalifikovaný odhad voličov aj prvovoličov. Prvýkrát môže voliť zástupcov v parlamente takmer 185-tisíc mladých ľudí vo veku od 18 do 21 rokov.

archívne video

O voľbu poštou zo zahraničia požiadalo skoro 73-tisíc občanov (Zdroj: Topky/Maarty)

Najviac je voličov v aktívnom veku

Štatistický úrad SR odhaduje, že väčšinu, viac ako 60% z potenciálnych voličov, tvoria osoby v aktívnom veku od 31 do 64 rokov. Je ich 2 milióny 616-tisíc.

(Zdroj: Štatistický úrad SR)

Dôchodcov je podľa úradu pravdepodobne 981-tisíc (65 a viac rokov). "Seniori tak predstavujú niečo viac ako pätinu (22,6%) potenciálnych voličov," dodáva Štatistický úrad SR.

Najmenej je voličov do 30 rokov, no prvovoliči majú stále významný počet

Najmenšia veková skupina je podľa Štatistického úradu SR tá najmladšia - voliči do 30 rokov. "Štatistický úrad SR odhaduje, že v tejto vekovej skupine žije na Slovensku 737-tisíc obyvateľov. Mladí do 30 rokov tak tvoria len 17% spomedzi voličov," dopĺňajú.

Najviac prvovoličov odhadujú v Prešovskom a Košickom kraji, najmenej v severozápadných častiach

Zaujímavý je však pohľad na mapu, kde úrad odhaduje, že najviac potenciálnych voličov - viac ako 600-tisíc - žije v Prešovskom a v Košickom kraji. "Najmenej, len necelých 460-tisíc voličov, má trvalý pobyt v Trnavskom kraji," píše úrad. Zároveň z mapy možno čítať aj to, že Prešovský a Košický kraj sú jediné kraje, kde úrad odhaduje počet prvovoličov v každom nad 30-tisíc, zatiaľ čo v Trnavskom a Trenčianskom kraji to nie je ani 20-tisíc.

Dohromady je tak mladých prvovoličov podľa odhadu až 184 800. Ide o ľudí, ktorí pred voľbami 2020 ešte nemali plnoletosť, no teraz ju už majú. Takmer 200-tisíc hlasov je rozhodne počet, ktorý vie poriadne zamiešať kartami. Neraz to pocítili aj strany či koalície, ktoré sa len tak-tak nedostali do parlamentu.

(Zdroj: Štatistický úrad SR)

"Z celej skupiny prvovoličov len približne 30% tvoria mladí vo veku osemnásť rokov, pre ktorých budú najbližšie parlamentné voľby úplne prvé v živote. Ide o 53,3 tisíc mladých, ktorí sa stali plnoletými a získali právo voliť až v čase po posledných župných a obecných voľbách (po 30. októbri 2022)," uzavreli.