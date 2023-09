Poštou už odhlasovalo viac ako 16-tisíc voličov zo zahraničia

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Vo voľbách do Národnej rady SR už odhlasovalo prostredníctvom pošty 16.500 voličov zo zahraničia. Celkovo o voľbu poštou požiadalo takmer 73.000 ľudí. TASR o tom informovalo Ministerstvo vnútra (MV) SR. Návratnú obálku s hlasovacím lístkom treba doručiť do podateľne MV SR do piatka 29. septembra do 12.00 h.