Hustá atmosféra v diskusii Kollára s predsedom SNS: Ficovi trčíte z pr*ele! Danko nechce tri toalety, zastali sa aj Kuffu

Líder hnutia Sme rodina a predseda parlamentu Boris Kollár sa stretol v relácii O 5 minút 12 s predsedom SNS Andrejom Dankom. Obidvaja sa vyjadrili k odovzdávaniu štátnej ceny Jozefa Miloslava Hurbana, kde ocenili aj kontroverzného kňaza Štefana Kuffu. Ten dlhodobo bojuje proti LGBTIQ komunite. Kollár ho ocenil len mesiac pred výročím smutnej udalosti - teroristického útoku na Zámockej, kde zomreli Matúš a Juraj. Zastrelil ich študent Juraj K. len preto, lebo boli v zlom čase na zlom mieste.

Kollár a Danko však skritizovali aj prezidentku Zuzanu Čaputovú a premiéra Ľudovíta Ódora, ktorí sa odovzdávania cien nezúčastnili. "Sú to štátne ceny, je to deň, v ktorom sa vyzdvihuje slovenská štátnosť a ústava," upozornil Kollár a je presvedčený, že na takomto podujatí sa mali obaja ústavní činitelia zúčastniť. Expredseda parlamentu a líder SNS Andrej Danko s Kollárom súhlasí, myslí si, že účasť na takomto podujatí je prejavom rešpektu k ústave a štátnosti. Kollár nerozumie ani argumentom o možnom zatiahnutí do predvolebného boja. Naznačil zároveň, že v budúcnosti by mohlo byť podujatie ohrozené. "Ak sa k moci dostane jedna strana, tak ako to naznačil posledný prieskum, možno štátne ceny J. M. Hurbana zrušia," uviedol.

Paródia na politika

Na čom sa však Kollár s Dankom nezhodol, bolo, kto má bližšie k predsedovi Smeru-SSD Robertovi Ficovi. Najskôr Danko vyčítal Kollárovi, že majú spoločné hodnoty so Smerom. Potom sa Kollár obul do Danka. "Prosím vás, vy tomu Robertovi Ficovi trčíte z pr*ele, pán Danko. Vy ste paródia na politika," kontroval šéf parlamentu Dankovi.

Ten sa vyjadroval aj LGBTIQ komunite, kedy povedal, že nesúhlasí s tým, aby sa operovali malé deti alebo aby si homosexuálny pár mohol adoptovať deti. "Nechcem tri toalety, všetko, čo PS do spoločnosti vnáša, tú slobodu, ten liberalizmus, to je nebezpečné," povedal Danko. Súhlasí aj s výzvou na odvolanie riaditeľky Divadla P. O. Hviezdoslava pre vizuál, ktorý DPOH zverejnilo a nachádza sa na ňom ukrajinská vlajka či vlajka v dúhových farbách.

Danko Korčoka nepodporí

V prípade mimoriadnych rokovaní parlamentu Kollár pripustil podporu schôdzi, ktorá sa má zaoberať zmenami vo fungovaní ambulantných pohotovostí a urgentov, chce však predtým hovoriť so zástupcami zdravotníkov. Vylúčil však podporu schôdze, ktorá sa má zaoberať novelizáciou trestného zákona. Mieni, že sa táto téma zneužije na predvolebnú kampaň. Danko si myslí, že schôdze o vládnych návrhoch sú len PR aktivitami súčasného premiéra.

Obaja sa vyjadrili aj ku kandidatúram pre budúcoročné prezidentské voľby. Kollár potvrdil, že Sme rodina nepostaví vlastného kandidáta. "O tom, koho podporíme, sa rozhodneme, až keď budú známi všetci kandidáti," povedal. Súhlasí, že bývalí ministri zahraničných vecí Ivan Korčok i Ján Kubiš budú silní kandidáti na post hlavy štátu. Danko vidí v Korčokovi pokračovanie línie súčasnej prezidentky, o vhodnom kandidátovi má úplne inú predstavu. SNS podľa jeho slov navrhne vlastného kandidáta v prípade, ak sa na kandidátovi nezrodí zhoda v budúcej vládnej koalícii, ktorej bude SNS súčasťou.