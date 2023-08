Ekologická katastrofa! V Malom Dunaji hromadne uhynuli ryby

Aktuálna situácia na Dunaji (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

BRATISLAVA - V rieke Malý Dunaj v obciach Zálesie a Most pri Bratislave v utorok (29. 8.) hromadne uhynuli ryby. Do vodného toku unikli odpadové vody po mechanickom prečistení z bratislavskej čistiarne odpadových vôd Vrakuňa. Pôvodcu znečistenia zatiaľ nepotvrdili. Uviedol to hovorca Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) Dávid Vido.