Dosť bolo klamstiev, TOTO by mala urobiť budúca vláda! Slováci dali v prieskume STOP-ku dezinformáciám a hoaxom

(Zdroj: Getty Images, Agentúra AKO pre TV JOJ Na Hrane)

BRATISLAVA – Nová zostava, ktorá už možno v októbri obsadí kreslá vládnych kabinetov to bude mať naozaj ťažké. Nech už výsledkom volieb bude akákoľvek koalícia, slovenskí občania od nich budú očakávať odpovede na otázky a požiadavky, ktoré trápia voličov v posledných rokoch. Jednou z vecí, ktorá v posledných krízových rokov ľudí máta je aj odpoveď na otázku „čo robiť v boji proti dezinformáciam“. Najnovší prieskum agentúry AKO pre reláciu TV JOJ Na hrane odhalil, že väčšina Slovákov by chcela vidieť novú vládu proti tomuto javu bojovať.

archívne video

Téma hoaxov je veľká skoro civilizačná téma, potvrdil minister školstva Bútora (Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj)

Drvivá väčšina z tisícky respondentov agentúry AKO odpovedala na otázku „Mala by budúca vláda viac bojovať s dezinformáciami a hoaxami?“ pozitívne. Až 66,2% opýtaných si myslí, že na túto otázku by sa mala nová vláda, ktorá vznikne po septembrových voľbách, určite reagovať. Ďalších 16% opýtaných tvrdí, že novozvolená vláda by sa boju proti dezinformáciám mala „asi venovať“.

Len 13,1% opýtaných napokon tento boj proti dezinformáciám považuje za nepodstatný. Každý 20. Slovák (5,6%) si myslí, že nová vláda by „asi nemala bojovať“ proti dezinformáciám. Šokujúco až 7,5% opýtaných tento problém nevidí vôbec vážne a tvrdia, že vláda by sa boju proti dezinformáciám určite venovať nemala. Len 4,1% opýtaných situáciu posúdiť nevedelo a napokon len 0,6% respondentov nechcelo odpovedať.

(Zdroj: Agentúra AKO pre TV JOJ Na Hrane)

K tomu či by sa mala budúca vláda zamerať na boj proti dezinformáciám a hoaxom sa pozitívne postavili prevažne ľudia mladší ako 49 rokov a prevažne ľudia, ktorí dosiahli aspoň stredoškolské vzdelanie s maturitou. Na boj proti hoaxom by sa mala vláda zamerať hlavne podľa voličov Progresívneho Slovenska, SaS, no aj podľa voličov KDH, Sme rodina a Hlas-SD.