PRIESKUM o vystúpení Slovenska z NATO: Čísla hovoria za všetko! TOTO čakajú Slováci od budúcej vlády

NATO (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA – Mala alebo nemala by budúca vláda navrhnúť vystúpenie z NATO? Naše zotrvanie či nezotrvanie v Severoatlantickej aliancii sa pred voľbami stalo často skloňovanou témou. Niektorí politici sľubujú, že práve tejto téme sa chcú po voľbách venovať v prípade, že im na to voliči dajú mandát. Aký je však podľa prieskumov názor ľudí a čo slovenská spoločnosť presadzuje?

Archívne video: NATO nebude nikdy zasahovať do domácich politických záležitostí, povedal Stoltenberg

NATO nebude nikdy zasahovať do domácich politických záležitostí, povedal Stoltenberg (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Z prieskumu agentúry AKO pre TV JOJ vyplynulo, že väčšina opýtaných si myslí, že budúca vláda by nemala navrhnúť vystúpenie Slovenska z NATO. Takto to vidí až 73,2 percenta opýtaných. O opaku, teda o tom, že budúca vláda by mala naše vystúpenie z NATO navrhnúť, je presvedčených 20,3 percenta respondentov.

(Zdroj: Agentúra AKO)

Sú medzi nimi najmä ľudia vo veku 50-65 rokov s najnižším vzdelaním, obyvatelia Trenčianskeho, Banskobystrického a Nitrianskeho kraja a voliči strán Republika, SNS, SMER-SD a nadpriemerne aj Sme rodina.

​​​​​​Agentúra AKO robila telefonický prieskum na vzorke tisíc ľudí starších ako 18 rokov v dňoch 7. – 14. augusta 2023. Respondenti neboli oboznámení s tým, kto je zadávateľ prieskumu.