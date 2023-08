Z politickej prestrelky sa stal cirkus! Kto je väčší fašista? Matovičovi s Mazurekom dali STOP-ku vypnuté mikrofóny

(Zdroj: Reprofoto TA3)

V predvolebnej diskusii Téma televízie TA3 sa proti sebe postavili lídri koalície OĽaNO a priatelia Michal Šípoš a Igor Matovič proti lídrom strany Republika Milanovi Uhríkovi a Milanovi Mazurekovi. Z distingvovaného duelu sa v jednej sekunde stal cirkus v podobe neutíšiteľnej hádky medzi členmi strany OĽaNO a súdom uznaným extrémistom Milanom Mazurekom. Výraz tváre moderátora, ktorý musel prekrikovanie ukončiť vypnutím mikrofónov hovorí za všetko.

Celú hádku spustili výroky Milana Mazureka, ktorý vo svojich postojoch kritizoval prácu Igora Matoviča. „Eurostat povedal, tak, ako sa opiera o tieto informácie práve pán Matovič, že Slovenská republika je v parite kupnej sily v HDP druhá životnou úrovňou najnižšie postavená krajina v EÚ. Už len Bulharsko je chudobnejšie. Hovoria to jasne, Slováci si za svoje platy dokážu kúpiť čoraz menej a menej potravín, základných vecí, statkov, ktoré potrebujú k svojmu životu,“ tvrdí. „Kým sa tento človek vysmieval ľuďom do tváre svojou očkovacou lotériou, Slováci museli mať zavreté svoje podniky, svoje živnosti, ľudia nemohli pracovať, celé rodiny sa rozpadali,“ kričal Mazurek.

Ich tvrdenia však neboli po chuti Šipošovi, ktorý sa tvrdo ohradil proti predošlým tvrdeniam Milana Uhríka. „Vy tu hovoríte o zdanení, vy tu hovoríte o tom, ako by trebalo zdaniť oligarchov. Ale ja sa pýtam, ako ste hlasovali, keď sme my prišli s návrhom zákona, aby sa zdanil nadmerný zisk Slovnaftu. Zalezení ste boli a nehlasovali ste za to, aby prišli peniaze do štátneho rozpočtu,“ oponoval Šipoš.

„Ja viem, že vy viete krásne rozprávať, rýchlo a za jednu sekundu poviete 30 slov ale hovorme si fakty pán Mazurek. Hovorte tak, aby tomu ľudia rozumeli, lebo vy tu len verklikujete rýchle slová. (...) A keď raz ideme zdaniť oligarchov, ideme zdaniť Slovnaft, nadmerný zisk, tak nie vtedy sa skrývať a pýtať sa Roba (Fica), ako máme hlasovať. (...) My tu máme hlasovania, ako ste hlasovali, na jednej strane hovoríte A, na druhej strane robíte B, ste obyčajní farizeji!“ dodal.

Hádka o tom, kto je väčší fašista skončila vypnutím mikrofónov

„Ešte raz poviete jemu (Matovičovi), že je fašista, tak mi ukážte rozsudok, lebo ja mám rozsudok, že Vy ste odsúdený rasista a museli ste odísť z parlamentu,“ tvrdí Šipoš. Reagoval tak na Mazurekove tvrdenie o tom, že Matovičova vláda je to najhoršie, čo kedy Slovensko zažilo. „Vy tu radi rozdávate nálepky ako fašista a podobne, ale Vy osobne ste ten najväčší fašista v Slovenskej republike. (...) Pretože pán Matovič bol ten, kto zavrel celé hranice a nechal naše mamy a staré mamy nekonečné hodiny na hraniciach bez vody, bez toaliet, bez jedla. Potom ich následne poslal do protiústavnej štátnej karantény, ktorú ich nechal ešte aj zaplatiť,“ zaútočil na expremiéra Milan Mazurek.

„Váš predseda Matovič zavrel ľudí v domovoch a poslal vojakov a policajtov proti svojim vlasnýtm. Tento človek zradil ľudí, tento človek spôsobil smrť tisícov ľudí pri celoplošnom testovaní,“ oponoval Mazurek. Prestrelka sa skončila hneď po tom, čo boli neutíšiteľným diskutérom vypnuté mikrofóny.

