Vzduchom lietali fašisti, psychopati aj vyžírky: Matovič s Uhríkom v ostrej debate, našli aj spoločné témy

Predseda hnutia Republika Uhrík v diskusii povedal, že odsudzuje negatíva, ktoré sa stali počas Slovenského štátu. Prezident Jozef Tiso však podľa neho „robil, čo mohol.“ Reagoval tak na otázku moderátora relácie či odsudzuje Slovenský štát. „Robil chyby a negatíva, ale vďačíme mu, že nebolo Slovensko rozdelené,“ uviedol.

„Vy sa hanbíte priznať, že ste fašista. Správate sa ako fašista, rozprávate ako fašista a hanbíte sa to priznať,“ vmietol Uhríkovi počas relácie do tváre Matovič. „Vy ste psychopat a hanbíte sa to priznať,“ neodpustil si reakciu Uhrík.

Vyžírka v Európskom parlamente aj one time, next time

Matovič si podal Uhríka aj v súvislosti s tým, že je europoslancom, ktorý sedí podľa neho v europarlamente úplne zbytočne. „Ste dlhoročná vyžírka Európskeho parlamentu,“ vyjadril sa kriticky k jeho práci. „Sme súčasťou Schengenského priestoru, zaujímalo by ma, akú legislatívnu iniciatívu predložil, aby sa efektívne strážili hranice. Nula. Len bla bla bla a v skutočnosti za 20 000 eur mesačne neurobil pre Slovensko nič,“ zhodnotil aktivitu Uhríka, ktorý volá po zavedení kontrol štátnych hraníc a skritizoval opatrenia súčasnej vlády proti nelegálnej migrácii. „A vy ste okrem toho, že ste v Bruseli robili hanbu s one time, next time a že vás dcéra ostrihala na bábiku tiež neurobili nič,“ zareagoval Uhrík.

Obaja diskutujúci sa však zhodli na potrebe zmien pri potvrdeniach o zotrvaní na území Slovenska cudzincom. Matovič skritizoval, že poslancom parlamentu sa zatiaľ k potvrdeniam pre cudzincov nepodarilo otvoriť rokovanie. "Naše hnutie hlasovalo za to, aby sme schôdzu schválili, aby bola spustená a aby sme problém s migráciou vyriešili," pripomenul. Aj podľa Uhríka je potrebné urobiť zmeny pri vydávaní potvrdení. Poukázal na to, že aj poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnom hnutí Republika otvorenie schôdze k tejto veci podporili.

Republika nepodporila otvorenie mimoriadnej schôdze k stabilizácii pediatrií

Politici diskutovali aj o stave slovenského zdravotníctva. Uhrík vysvetlil, že Republika nepodporila otvorenie mimoriadnej schôdze k stabilizácii pediatrií, pretože išlo podľa nej o hasenie situácie nedomysleným spôsobom. Nesúhlasili napríklad s návrhom zvýšenia poplatkov na urgentoch a ambulantných pohotovostiach. Riešením krízy je podľa Uhríka napríklad rozšírenie zdravotníckeho vzdelávania. "Treba sa dohodnúť so staršími lekármi, aby tu ešte pár rokov vydržali a treba rýchlo nahnať mladých lekárov na školy," doplnil.

Matovič skritizoval, že sa rokovanie k pediatrom neotvorilo. Problém treba podľa neho riešiť akútne. Navrhuje tiež viac peňazí pre lekárov na ambulantných pohotovostiach, čo podporuje aj Uhrík. Líder OĽANO a priatelia zároveň súhlasí s navýšením počtu medikov na fakultách. Rovnako odmieta navýšenie poplatkov na urgentoch a pohotovostiach.