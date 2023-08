Prístroje, ktoré rozhodujú o živote a smrti: Bez nich by tu už mnohí neboli, šéf záchranárov opisuje dojemné príbehy

Bez defibrilátorov by tu podľa Majerského už mnohí neboli. (Zdroj: archív F.M.)

POPRAD - Ich výskyt vo verejnom priestranstve donedávna ešte nebol zďaleka taká samozrejmosť, no dnes už vo veľkom zachraňuje životy a ľudia sú za to vďační. Reč je o automatických externých defibrilátoroch (AED), ktoré sa za posledné obdobie vo veľkom montovali v jednotlivých obciach. Svoje by o tom vedel hovoriť hlavne šéf komory záchranárov František Majerský, ktorý to najnovšie skúša aj v politike z posledného miesta kandidátky KDH. Popisuje príbehy, ktoré hrejú pri srdci a niektorí ľudia by bez rýchleho použitia týchto prístrojov už neboli nažive.